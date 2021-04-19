Гороскоп на 20 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 20 апреля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды советуют Овнам проявить 20 апреля деловую хватку и напористость, если такая возможность появится. Это произведет неизгладимое впечатление на руководство и поможет продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп рекомендует Овнам больше внимания и времени уделять родным, в противном случае они обвинят его в бездушии и черствости. В последнее время представителям знака зодиака не хватает физической активности, поэтому гороскоп советует записаться в спортзал или прогуливаться на свежем воздухе. Овнам фортуна сегодня благоволит – они встретят свою любовь и будут наслаждаться романтикой.

Телец

Работать Тельцам 20 апреля придется не покладая рук – у представителей знака зодиака появится шанс заключить выгодный контракт и полученная прибыль не разочарует. Но общение с деловыми партнерами Тельцам сегодня будет даваться тяжело – возможно непонимание и разочарование. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить 20 апреля больше выдержки и самообладания, чтобы не доводить до разрыва отношений. Конфликты Тельцов ждут и на личном фронте из-за ничем не обоснованной ревности, поэтому знаку зодиака нужно научиться больше доверять своему партнеру. Одиноких Тельцов ждет сегодня множество интересных знакомств.

Близнецы

Близнецов 20 апреля ждет напряженный день – представителям знака зодиака придется решать проблемы, поэтому гороскоп рекомендует им контролировать эмоции и проявить осторожность даже в мелочах. Близнецам лучше спокойно переждать неблагоприятный период и внимательнее прислушиваться к советам друзей и близких. В долг давать 20 апреля гороскоп не рекомендует, ибо можно не только потерять деньги, но и нажить врагов. Энергетический фон Близнецов сегодня понижен. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не переутомляться, иначе восстановить силы будет трудно.

Рак

Гороскоп советует Раку перенести крупные покупки на другой день, поскольку приобретенная сегодня вещь может оказаться некачественной. Звезды рекомендуют этому знаку зодиака 20 апреля избегать общения с въедливыми людьми, способными докапываться буквально до каждой мелочи, и провести сегодня в кругу родных и друзей. У семейных Раков отношения гармоничны – благоприятно сегодня отправиться с детьми на прогулку. Одиноких представителей знака зодиака сегодня ждет встреча с будущей второй половинкой.

Лев

Звезды сулят Львам 20 апреля спокойный, даже можно сказать скучный рабочий день, что для этого знака зодиака сегодня предпочтительнее, чем стрессы и авралы. У Львов есть шанс сегодня обзавестись нужными знакомствами, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице или сменить работу на более доходную. Жизненный потенциал Львов сегодня повышается – возрастают творческие способности и интуиция, но снять напряжение знаку зодиака поможет посещение сауны или бассейна. Одинокие Львы встретят 20 апреля своего избранника при весьма неожиданных обстоятельствах.

Дева

Космос призывает Дев 20 апреля не рисковать и к любому делу подходить серьезно и без спешки, так как желание быстрого успеха и признания угрожает нервным срывом. Шопинг Девам сегодня просто противопоказан – представители этого знака зодиака могут впустую потратить много денег. Гороскоп рекомендует Девам 20 апреля посетить выставки и вечеринки, общаться с приятными людьми и заряжаться позитивной энергией. Представителям этого знака зодиака нужно уделить сегодня внимание своему здоровью и поддержать свой организм полезными витаминами.

Весы

Рациональность и прагматичность Весов будут способствовать получению солидного денежного дохода, но гороскоп рекомендует 20 апреля попридержать свои идеи при себе, так как начальство сегодня их не оценит. А чтобы избежать конфликтов желательно обуздать бурные эмоции и проявить больше самообладания и выдержки. Благоприятно сегодня для общения с родными и друзьями. Гороскоп не советует Весам откровенничать с малознакомыми людьми и обсуждать свою личную жизнь – лучше на какое-то время уединиться и разобраться в своих чувствах.

Скорпион

Скорпионов ожидает карьерный рост, но надеяться на крупные доходы пока не приходится. Возможно нервное перенапряжение и как следствие конфликт со старшими в семье, но гороскоп советует 20 апреля сохранить хладнокровие и продумать план выхода из затруднительной ситуации. Отношения с партнером оставляют желать лучшего – звезды рекомендуют взять паузу и разобраться в своих чувствах. После напряженного дня Скорпионам нужно как следует отдохнуть – пройтись на свежем воздухе и принять горячую ванну.

Стрелец

Благоприятно 20 апреля для заключения сделок и для посещения разного рода финансовых учреждений, однако гороскоп рекомендует прежде чем их подписывать внимательно изучить договор. Ожидаются сегодня затруднения в общении с начальством и с коллегами – звезды советуют проявить сдержанность и хладнокровно донести до них свою позицию. Семейным Стрельцам вечер лучше провести в кругу семьи, а одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча. Мучную пищу по гороскопу Стрельцам сегодня лучше полностью исключить из своего рациона, чтобы не прибавить парочку лишних килограммов.

Козерог

Космос обещает Козерогам крутые изменения в жизни – представители знака зодиака смогут жить на широкую ногу и позволить себе то, в чем раньше отказывали. Гороскоп рекомендует Козерогам не отказывать в помощи сегодня тем, кто когда-то помог им построить карьеру. Семейным Козерогам нужно держать эмоции под контролем и больше внимания уделять второй половинке. Что касается одиноких представителей знака зодиака, то 20 апреля не самый удачный день для поиска партнера. Гороскоп рекомендует Козерогам снизить интенсивность нагрузок и больше времени посвящать отдыху, ибо организм не железный.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям, желающим сменить должность, поискать подходящую их профессиональным навыкам вакансию в Интернете. Фортуна 20 апреля благосклонна к Водолеям и у них все получится. Возможно Водолеям придется отправиться в командировку, которая поможет значительно повысить доходы. Благоприятно сегодня для улучшения физической формы. Представителям знака зодиака, которые хотят стать стройнее, звезды советуют записаться в фитнес-центр, а для начала подойдет утренняя зарядка и вечерние прогулки на свежем воздухе.

Рыбы

Гороскоп предостерегает Рыб от опрометчивых поступков и советует не приобретать дорогих вещей, ибо денежных поступлений пока не предвидится, и представители знака зодиака могут оказаться в трудном финансовом положении. Родственные связи помогут Рыбам решить некую проблему, однако представителям знака зодиака следует прежде подумать не испортит ли это их репутацию. Благоприятно сегодня для путешествий, посещения новых мест и знакомств – гороскоп рекомендует Рыбам сменить обстановку и отдохнуть. Отношения Рыб с партнером может испортить придирчивость знака зодиака – желательно, чтобы они умерили свой пыл и пересмотрели свое отношение, если хотят и дальше развивать отношения.

Материал подготовлен на основе открытых источников