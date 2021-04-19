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Главную автотрассу Италии перекрыли протестующие рестораторы

© AP Photo / Alessandra Tarantino
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1856)
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Участники манифестации, перекрывшие главную автомагистраль Италии, требуют отмены комендантского часа, действующего на Апеннинах

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Владельцы ресторанов блокировали движение по автостраде А1 Милан-Неаполь в районе города Инчиза под Флоренцией в понедельник.

Участники акции, организована по инициативе ассоциации рестораторов "Защита национальных предприятий" (TNI), требуют от властей Италии как можно скорее отменить карантинные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, сообщает РИА Новости.

Испанская лестница в Риме
© CC0 / Pixabay
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"Здесь находятся предприниматели, которые устали терпеть. Они хотят вновь открыть свои заведения и работать в соответствии с протоколами, регламентирующими общественное питание. Но они не хотят работать на холоде на открытом воздухе", – заявил президент TNI Паскуале Наккари.

Кроме того, участники манифестации требуют отмены комендантского часа, действующего на Апеннинах.

Манифестанты перекрыли движение по автостраде А1 в обоих направлениях. Они накрыли столики прямо на дороге, имитируя обед на открытом воздухе. В результате на автостраде немедленно образовались многокилометровые пробки. Водителям приходится съезжать с А1 и следовать по обычным автодорогам до очередного въезда на автостраду.

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© AFP / MIGUEL MEDINA
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В течение двух последних недель во многих городах Италии, в том числе в Риме и Милане, практически ежедневно проходят различные манифестации протеста против введенных властями ограничений на деятельность представителей малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Некоторые из этих акций завершились столкновениями между протестующими и представителями правоохранительных органов.

В пятницу, 16 апреля, в ходе специальной пресс-конференции в Риме премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что карантинные меры будут заметно ослаблены с 26 апреля. При этом он подчеркнул, что "приоритет будет отдан деятельности на открытом воздухе". Речь, в частности, идет о том, что в так называемых "желтых зонах", где наблюдается заметное снижение распространения коронавируса, рестораны и другие учреждения общественного питания смогут работать вечером при условии, что их клиенты будут обслуживаться на открытом воздухе. При этом в стране по-прежнему с 22:00 будет действовать комендантский час.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1856)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Италия

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