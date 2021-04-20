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Прием у врача

Врачи назвали частую причину смерти в молодом возрасте

© photo: Sputnik / Alexander Kriazhev
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210420/251514740/Vrachi-nazvali-chastuyu-prichinu-smerti-v-molodom-vozraste.html

Если не следить за здоровьем, первые признаки этого заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, предупредили медики

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Повышенное артериальное давление - именно оно может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте, считает российский врач, заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

Магнитно-резонансная томография или МРТ
Pixabay / Bokskapet
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Дело в том, что повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. В первую очередь речь идет о заболеваниях мозга, сердца и почек, сказал кардиолог в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Специалист уверен: это влечет за собой каскад других проблем. Так, гипертоническая болезнь может приводить к снижению умственных способностей человека.

Иванов подчеркнул, что первой причиной по развитию хронической сердечной недостаточности является гипертоническая болезнь, поскольку происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция этого органа начинает страдать.

При этом если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, предупредил медик.

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