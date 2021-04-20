Врачи назвали частую причину смерти в молодом возрасте

Если не следить за здоровьем, первые признаки этого заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, предупредили медики

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Повышенное артериальное давление - именно оно может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте, считает российский врач, заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

Дело в том, что повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. В первую очередь речь идет о заболеваниях мозга, сердца и почек, сказал кардиолог в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Специалист уверен: это влечет за собой каскад других проблем. Так, гипертоническая болезнь может приводить к снижению умственных способностей человека.

Иванов подчеркнул, что первой причиной по развитию хронической сердечной недостаточности является гипертоническая болезнь, поскольку происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция этого органа начинает страдать.

При этом если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте, предупредил медик.

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