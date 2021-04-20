Ученые назвали шокирующий симптом слабоумия

Деменция поражает, в основном, пожилых людей, но по сути она не является нормальным состоянием старения

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Потеря ощущения удовлетворения жизнью - удивительно, но именно этот признак можно считать симптомом развивающейся деменции, сообщает журнал Brain со ссылкой на австралийских ученых из Сиднейского университета.

Деменция — синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Деменция поражает, в основном, пожилых людей, но она не является нормальным состоянием старения.

Научный эксперимент австралийских специалистов проходил так: в исследовании приняли участие 172 человека, среди них — 87 с лобно-височной деменцией и 34 с болезнью Альцгеймера. Выснилось, что потеря способности испытывать удовольствие вызвана атрофией нервных клеток мозга, связанных с работой системы вознаграждения.

Любопытно, что авторы работы назвали собственное исследование первым, во время которого у людей с лобно-височной деменцией подтвердилась ангедония — отсутствие удовольствия. Этот симптом также часто встречается у пациентов с депрессией, биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами: из-за этого раннюю стадию деменции нередко принимают за депрессию.

Подтвердилось, что у людей, страдающих лобно-височной деменцией, ангедония фиксировалась гораздо чаще, чем у остальных групп пациентов, даже у людей с Альцгеймером. При этом изменения, связанные с потерей чувства удовлетворения при деменции, отличались от выявленных при депрессии и апатии. Авторы научного исследования надеются, что новые результаты помогут врачам точнее ставить диагнозы и своевременно бороться со слабоумием.

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