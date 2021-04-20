Вакцина "Спутник V" начала выпускаться в Аргентине

Первая произведенная в Аргентине партия вакцины будет доставлена в центр им. Гамалеи для контроля качества

ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая начала производить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины "Спутник V", – говорится в сообщении фонда.

Там также отмечается, что первая произведенная в Аргентине партия будет доставлена в центр им. Гамалеи для контроля качества. Ожидается, что полномасштабное производство вакцины начнется в стране уже в июне. Впоследствии препарат может быть экспортирован в другие государства Центральной и Латинской Америки.

Аргентина первой из латиноамериканских государств зарегистрировала "Спутник V". Регистрацию провели в рамках ускоренной процедуры, использование препарата в стране началось 29 декабря минувшего года.

К настоящему времени вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах (общее население – более трех миллиардов человек).