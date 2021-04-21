Гороскоп на 22 апреля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 22 апреля, рассказывает, кого из знаков зодиака ждет продвижение по службе, кого закружит романтический ураган, кто сорвет крупный куш, кто отправится в путешествие, а кому предстоит преодолевать трудности и решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос обещает Овнам 22 апреля покровительство человека преклонного возраста, в тоже время советует этому знаку зодиака не отказываться сегодня от дополнительных нагрузок и командировок. Эмоциональная нестабильность и повышенная раздражительность Овнов могут привести к крупной ссоре с близкими людьми или друзьями. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака проявить больше душевной щедрости и дипломатичности – это поможет создать благоприятные условия для укрепления семейного уюта и комфорта. Звезды не советуют Овнам при малознакомых людях чрезмерно откровенничать, в особенности о своей личной жизни.

Телец

Нестандартный подход поможет Тельцам 22 апреля справиться с любыми задачами – космос сулит благоприятный период для финансовых операций и приобретении крупных покупок. В то же время гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака проявить сдержанность, так как резкость в высказываниях может отрицательно сказаться на результатах работы, а также стать причиной финансовых потерь. Звезды советуют Тельцам больше внимания уделить старшим родственникам и почаще навещать их, а вот отношения с противоположным полом чреваты конфликтами и разочарованиями. Гороскоп рекомендует Тельцам следить за своим здоровьем – вероятно обострение хронических заболеваний.

Близнецы

Гороскоп рекомендует Близнецам 22 апреля посвятить обучению и обмену опытом – новая информация сегодня будет усваиваться гораздо быстрее, чем обычно. Незапланированные расходы Близнецов не скажутся болезненно на бюджете – они перекроются доходами, получить которые этот знак зодиака не рассчитывал. Благоприятно для отдыха и прогулок на свежем воздухе – гороскоп рекомендует провести сегодня с родными и друзьями, ибо в последнее время Близнецы мало времени уделяют близким людям. Звезды советуют Близнецам больше доверять партнеру и не устраивать скандалы на пустом месте, чтобы не лишиться родственной души. Близнецам обязательно ежедневно нужно заниматься спортом, в противном случае могут заработать гиподинамию.

Рак

Космос обещает Раку 22 апреля прогресс в делах. Серьезность и ответственность этого знака зодиака поможет ему сегодня добиться расположения и уважения коллег. Гороскоп рекомендует Ракам быть аккуратнее с деньгами, ибо сегодня довольно высока вероятность карманной кражи. Благоприятно сегодня для новых встреч и знакомств, однако Раку нужно быть внимательнее к членам семьи, так как сегодня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников. День полон волнений и переживаний, поэтому гороскоп рекомендует Раку уединиться сегодня и разобраться в своих мыслях. Позаботиться Раку нужно и о своем питании – разнообразить свой рацион сырами и овощными салатами. А вот от выпечки и полуфабрикатов сегодня лучше воздержаться.

Лев

Звезды благоволят Льву – у представителей этого знака зодиака сегодня появится возможность существенно поправить свое материальное положение. Знакомства, завязавшиеся 22 апреля, будут очень полезными Львам и не неоднократно их выручат. Гороскоп советует Львам побаловать любимого человека, который давно ждет внимания, и сделать приятный сюрприз. Правда эмоциональная нестабильность и повышенная раздражительность этого знака зодиака может привести к ссоре с близкими людьми. Гороскоп предупреждает, что любовь Льва к риску и опасностям сегодня может стать причиной серьезных проблем со здоровьем – гороскоп рекомендует этому знаку зодиака исключить 22 апреля физические нагрузки и употребление алкогольных напитков.

Дева

Для Дев 22 апреля подходит для дел, которые требуют нестандартного творческого подхода – по гороскопу именно сегодня знак зодиака готов творить что-то необычное, выходящее за привычные рамки. В тоже время, звезды не советуют пускаться в сомнительные авантюры, особенно если попытается в них втянуть малознакомый человек, так как можно потерять не только деньги, но и свободу. Эмоциональное состояние Дев сегодня нестабильно. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака сдерживать эмоции, чтобы избежать каких-то отдельных ошибок. Девам следует избегать 22 апреля физической нагрузки. Вечер желательно провести в спокойной обстановке, наслаждаясь классической музыкой.

Весы

Гороскоп не рекомендует Весам 22 апреля начинать новые проекты. Представителям знака зодиака нужно быть экономнее, так как в ближайшем будущем финансовых поступлений ожидать не приходится. Благоприятно сегодня для решения личных проблем, можно заложить основу собственным традициям – прогулка с семьей доставит Весам массу положительных эмоций. Гороскоп не советует этому знаку зодиака проявлять эмоции на людях и заводить с ними откровенные разговоры, если не хотят услышать в ответ что-то неприятное. Обаяние Весов 22 апреля на высоте. Они будут сегодня в центре внимания противоположного пола.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам 22 апреля посвятить силы и время финансовым вопросам – высока вероятность получить материальное вознаграждение. У представителей этого знака зодиака сегодня возможен и профессиональный рост. Благоприятно сегодня для смены обстановки, поиска нового дома и других схожих хлопот. Гороскоп советует этому знаку правильно спланировать свой день, чтобы все успеть. Если Скорпионы хотят сбросить пару лишних килограммов, то гороскоп рекомендует начать диету 22 апреля – вес будет уходить постепенно, но легко. Отношения с партнером у этого знака зодиака будут развиваться не совсем так, как им бы того хотелось. Некоторых Скорпионов ожидает радостная весть о пополнении в семействе.

Стрелец

Гороскоп призывает Стрельцов 22 апреля не заключать договоры с непроверенными партнерами, не вкладывать деньги в сомнительные операции, а также не играть в азартные игры. Представителям этого знака зодиака также не стоит сегодня выдвигать свои идеи, ибо начальство их сегодня не оценит. Чтобы избежать конфликтов, гороскоп рекомендует Стрельцам обуздать эмоции и проявить больше выдержки. Звезды советуют Стрельцам проявить повышенное внимание к партнеру – семейным представителям этого знака зодиака нужно вспомнить о дипломатии и урегулировать конфликты мирным путем.

Козерог

Космос не советует Козерогам 22 апреля браться за те проекты, которые знаку зодиака явно не по силам, ибо есть вероятность, что руководство допущенную оплошность запомнит надолго. У Козерога сегодня появится возможность заработать там, где они и не ждали, но пренебрегать основной работой в угоду быстрому заработку не стоит. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака не забывать в погоне за деньгами и финансовым благополучием о любящих людях, которые должны занимать приоритетное место в жизни Козерогов. Обратить внимание Козерог должен на свой рацион и режим дня, так как правильное питание и полноценный отдых положительно отразятся на работоспособности и здоровье знака зодиака.

Водолей

Звезды обещают Водолеям 22 апреля успешный день. Представителям этого знака зодиака нужно решить много различных проблем как на работе, так и в личной жизни. Гороскоп не рекомендует Водолеям играть сегодня в азартные игры и спорить на деньги, так как фортуна не на стороне представителей этого знака зодиака. Водолеям нужно больше двигаться и заниматься физическими упражнениями – благоприятно сегодня для пеших прогулок на свежем воздухе. Семейным Водолеям 22 апреля придется заниматься домашними хлопотами и решать текущие проблемы. Гороскоп рекомендует Водолеям проявить больше внимания к любимым и провести вечер в кругу семьи и друзей.

Рыбы

Рыб 22 апреля ждет отличный день для новых деловых знакомств – благоприятно сегодня для общения с начальством и влиятельными людьми. Но гороскоп рекомендует Рыбам быть разборчивее и не принимать каждое предложение, так как многие из них окажутся убыточными. Из-за стремления Рыб доминировать, отношения в семье сегодня могут ухудшиться – знаку зодиака нужно больше внимания уделять решению бытовых проблем. Гороскоп советует Рыбам не употреблять мясные продукты и спиртные напитки, так как это может плохо отразиться на здоровье знака зодиака.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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