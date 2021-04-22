Гороскоп на 23 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 23 апреля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого предостерегает от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

У Овнов 23 апреля наступает благоприятный период – у этого знака появится сегодня шанс заложить надежный фундамент для обеспеченной жизни и улучшить свое материальное благополучие. Овнам гороскоп рекомендует быть готовыми к большим нагрузкам на работе и не стесняться делегировать часть своих обязанностей, если есть такая возможность. Овнам следует больше внимания уделять всем, кто им дорог – они совершат поступок, который сыграет важную роль в дальнейшей жизни. Одиноких представителей знака зодиака сегодня могут ждать интересные знакомства, многообещающие встречи, но непродолжительные.

Телец

Космос благоволит Тельцам 23 апреля – успехи в коммерческой области сегодня будут зависеть от умения знака зодиака договориться и правильно использовать свои деловые связи. Благоприятно сегодня для анализа прошлых поступков, планирования и начала новых дел. Но гороскоп рекомендует Тельцам рационально использовать жизненные силы, иначе они почувствуют их недостаток. Звезды советуют Тельцам не критиковать членов семьи и не искать во всем недостатки и несоответствия, а позволить второй половине проявить себя. У одиноких Тельцов амурная жизнь бурлит.

Близнецы

Близнецы 23 апреля будут продолжать заниматься привычной деятельностью. По гороскопу серьезных изменений в отношении карьерного роста и в финансовом плане сегодня не ожидается. Звезды советуют Близнецам не посещать многолюдных мест, особенно рынков и супермаркетов, ибо есть вероятность потерять кошелек или стать жертвой карманника. На личном фронте все благополучно – отношения Близнецов с близкими людьми будут безупречными. Одиноким представителям знака зодиака, желающим найти свое счастье, гороскоп советует расширить круг общения – посещать концерты, выставки и культурные мероприятия.

Рак

Раков 23 апреля ждет противоречивый день – представителей знака зодиака вызовет начальство и им придется выслушивать необоснованные претензии. Благодаря поддержке космоса Раки смогут выйти из затруднительного положения и получить непредвиденную прибыль. Гороскоп рекомендует Ракам показать чувства по отношению к любимому человеку и проявить внимание не подарками, а элементарной заботой, благодаря которой возникнет симпатия и шанс обрести настоящую любовь. Тяжелый труд сегодня может навредить организму Раков. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака, отложив дела, хорошенько отдохнуть – пообщаться с близкими, поваляться в постели, посмотреть интересный фильм и так далее.

Лев

Космос сулит Львам 23 апреля удачный день для укрепления позиций на работе и решения накопившихся дел – в глазах шефа этот знак зодиака положительно характеризует внимательное отношение к порученным обязанностям. Львы сегодня могут столкнуться с дилеммой и им придется искать разумный баланс между возможным и желаемым – потратить имеющиеся средства на то, что нужно, или на то, что хочется. Гороскоп не рекомендует Львам осуществлять 23 апреля коммерческие операции, так как они будут убыточными. Одиноким представителем знака зодиака нужно уединиться, чтобы разобраться в собственных желаниях.

Дева

Девам 23 апреля придется кардинально изменить свои планы или обременить себя рядом нежданных обязанностей – у этого знака зодиака сегодня могут возникнуть на работе недоразумения из-за искажения фактов и финансовые проблемы. У Дев появится возможность извлечь полезный опыт из прошлых ошибок и укрепить семейные связи. Одиноких Дев ожидает романтическая встреча, которая по гороскопу перерастет в серьезные отношения. Девам нужно привести в порядок нервную систему – звезды советуют успокоить нервы валерианой или чаем из пустырника.

Весы

Весам 23 апреля предстоит сложный день, связанный с материальными потерями или неудачами в личной жизни. Этот знак зодиака ожидает достаточно активный и насыщенный день – большую часть времени они проведут на работе. Семейные Весы будут наслаждаться домашним уютом – общими делами знак зодиака сплотит вместе со второй половиной свои отношения. Проблем со здоровьем у Весов нет, но знаку зодиака следует воздержаться от излишеств, в частности, от большого количества спиртных напитков и правильно питаться.

Скорпион

По гороскопу Скорпионов 23 апреля ждут перемены и преобразования – представители знака зодиака познакомятся с новыми людьми, которые помогут впоследствии продвинуться по карьерной лестнице. Скорпионов ожидает также повышение зарплаты или неожиданная прибыль. Гороскоп рекомендует семейным Скорпионам сдержать эмоции, чтобы не доводить до конфликта, а одиноким представителям знака зодиака звезды обещают встречу с любимым человеком. Благоприятно сегодня для улучшения здоровья – Скорпионы захотят приобрести полезные навыки и избавиться от вредных привычек.

Стрелец

Планеты сулят Стрельцам 23 апреля удачу для начала новых дел. По гороскопу представители знака зодиака смогут включиться в долгосрочные проекты и привлечь единомышленников к своим проектам. Стрельцам нужно рационально использовать свою жизненную энергию и не тратить силы в пустых разговорах. В то же время звезды советуют этому знаку зодиака сдерживать сегодня свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами или знакомыми. Возможно обострение отношений в семье, но Стрельцы смогут решить все вопросы. Благоприятно 23 апреля для путешествий и прогулок.

Козерог

Козерогам придется бороться за "место под солнцем". По гороскопу представителям этого знака зодиака пора переосмыслить свои жизненные ценности и, возможно, подумать о смене работы. Но пока этот судьбоносный момент не настал, звезды советуют навести порядок в рабочих документах, чтобы не получить нагоняй при очередной проверке. Благоприятно 23 апреля для поиска второй половинки и, чтобы у Козерогов все получилось, им нужно быть смелее. Представителям этого знака зодиака нужно избегать сегодня физических нагрузок и не брать на себя дополнительных обязательств.

Водолей

Космос призывает Водолеев быть 23 апреля осторожными в денежных вопросах – рядом со знаком зодиака может оказаться недобросовестный человек, склонный к обману и подлости. Водолеям нужно заняться вопросами самоорганизации и уделить внимание даже незначительным мелочам. А вот при общении с незнакомыми людьми этому знаку зодиака нужно соблюдать осторожность. Отношения семейных Водолеев со второй половинкой будут испытаны на прочность. Для одиноких представителей знака зодиака наступило время для решительных действий и перемен.

Рыбы

Гороскоп советует Рыбам проявить 23 апреля достаточно усердия и фантазии для достижения поставленных целей. Высокие дивиденды этот знак зодиака сегодня получит от финансовых вложений. Звезды рекомендуют Рыбам не полагаться на удачу и не плыть по течению, а также проявить сегодня осторожность в отношениях с людьми, от которых они зависят. Семейным Рыбам по гороскопу нужно вырваться из круговорота серых будней и сменить обстановку. А одинокие представители знака зодиака могут 23 апреля встретить свою вторую половину.

Материал подготовлен на основе открытых источников