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Пандемия коронавируса COVID-19 . ПЦР тестирование в Дели, Индия

Индия вновь зарегистрировала коронавирусный антирекорд

© AP Photo / Altaf Qadri
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1860)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210422/251537290/Indiya-vnov-zaregistrirovala-koronavirusnyy-antirekord.html

Индия на сегодняшний день занимает второе после США место по числу инфицированных коронавирусом, при этом в стране проходит массовая вакцинация

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. За прошедшие сутки индийские врачи выявили 314 835 случаев заражения коронавирусом – это максимум за все время пандемии, сообщает индийский Минздрав.

Между тем количество жертв COVID за сутки также обновило максимум – более 2,1 тысячи. В целом в стране зарегистрировано почти 16 миллионов случаев COVID-19, 184 тысячи пациентов умерли. Сейчас Индия занимает второе после США место по числу инфицированных.

Рост заболеваемости продолжается в Индии уже 41-й день. За это время число проходящих лечение от COVID-19 выросло с 135,9 тысячи до почти 2,3 миллиона человек.

По данным индийских властей, больше всего заболевших выявили за сутки в штате Махараштра – 67,4 тысячи. Следом идут Уттар-Прадеш – 33,1 тысячи, Дели – 24,6 тысячи, Карнатака – 23,5 тысячи и Керала – 22,4 тысячи человек.

Тем временем в Индии активно проводится массовая вакцинация. Только за сутки прививку сделали 2,2 миллиона человек, а общее число вакцинированных превысило 132 миллиона. Всего власти страны одобрили три вакцины – местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую "Спутник V" (ее поставки начнутся до конца апреля, а в мае стартует производство в самой Индии).

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1860)

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