Пока не отменят: действие комендантского часа продлится во Франции

По словам французского премьера, по-видимому, пик третьей волны коронавируса в республике уже миновал

ТБИЛИСИ 22 апр – Sputnik. Комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса, пока будет действовать во Франции – до новых указаний, сообщил в четверг премьер страны Жан Кастекс, передает Sputnik Беларусь.

"Комендантский час сохраняется и будет сохраняться до нового указания. В середине мая мы посмотрим, как развивается эпидемиологическая ситуация", – сказал он на пресс-конференции.

Ранее глава правительства республики говорил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране. По его словам, по-видимому, пик третьей волны эпидемии в стране уже пройден.

Как планируется, с 26 апреля во Франции откроются начальные школы и детские сады с 26 апреля, с 3 мая начнут очные занятия средние и старшие классы, будут сняты ограничения на перемещение граждан по территории государства.

Комендантский час действует во Франции с середины декабря минувшего года (с 19:00 до 06:00). Власти страны не исключают, что кроме его отмены с середины мая могут начать работу террасы ресторанов и магазины.