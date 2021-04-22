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Ситуация в Париже после выявления нового штамма коронавируса

Пока не отменят: действие комендантского часа продлится во Франции

© photo: Sputnik / Флоренс Галле
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1864)
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По словам французского премьера, по-видимому, пик третьей волны коронавируса в республике уже миновал

ТБИЛИСИ 22 апр – Sputnik. Комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса, пока будет действовать во Франции – до новых указаний, сообщил в четверг премьер страны Жан Кастекс, передает Sputnik Беларусь.

"Комендантский час сохраняется и будет сохраняться до нового указания. В середине мая мы посмотрим, как развивается эпидемиологическая ситуация", – сказал он на пресс-конференции.

Пандемия коронавируса COVID 19 - демонстрация владельцев ресторанов и баров в Марселе против запретов и ограничений
© AP Photo / Daniel Cole
Во Франции выявили новый вариант коронавируса

Ранее глава правительства республики говорил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране. По его словам, по-видимому, пик третьей волны эпидемии в стране уже пройден.

Как планируется, с 26 апреля во Франции откроются начальные школы и детские сады с 26 апреля, с 3 мая начнут очные занятия средние и старшие классы, будут сняты ограничения на перемещение граждан по территории государства.

Комендантский час действует во Франции с середины декабря минувшего года (с 19:00 до 06:00). Власти страны не исключают, что кроме его отмены с середины мая могут начать работу террасы ресторанов и магазины.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1864)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Франция

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