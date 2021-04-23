Гороскоп на 24 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 24 апреля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели – подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого предостерегают от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос 24 апреля благоволит к Овнам – представители этого знака зодиака могут смело заключать деловые сделки и совершать крупные покупки – они будут оправданы. Гороскоп рекомендует Овнам отвлечь себя от негативных мыслей и тщательно проверять всю поступающую информацию, чтобы избежать конфликта с близким человеком. Перемена обстановки и физическая активность благотворно отразятся на настроении Овнов. Звезды советуют знаку зодиака отправиться с родными и близкими за город, ибо возможность пообщаться с приятными людьми поможет зарядиться им позитивом. Одиноких Овнов ждет судьбоносная встреча.

Телец

Звезды помогут Тельцам 24 апреля подняться по карьерной лестнице и получить новый источник дохода, что позволит знаку зодиака решить накопившиеся материальные проблемы. Благоприятно сегодня и для личных отношений – Овны смогут избавиться от недопонимания и простить со второй половинкой друг другу все давние обиды. А вот одиноким Тельцам выяснять отношения с партнером гороскоп не рекомендует – лучше перенести этот разговор на более благоприятное время. Повышенную осторожность нужно проявить Тельцам при управлении автомобилем, ибо высока вероятность ДТП.

Близнецы

Близнецов 24 апреля ожидают премии, подарки и сюрпризы в денежной сфере – гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака не упустить свой шанс. А вот начальству на глаза лучше попадаться как можно реже, хотя бы ближайшие два-три дня, так как оно будет находится в плохом настроении. Щедрость и великодушие Близнецов оценят в семье по достоинству, поэтому гороскоп рекомендует этому знаку зодиака не сдерживать чувства. По расположению планет, Близнецы 24 апреля могут подхватить инфекцию, поэтому им не следует сегодня пользоваться общественным транспортом. Одиноких Близнецов ждет романтическое свидание, которое перерастет в серьезные отношения.

Рак

По гороскопу Раки 24 апреля могут заключать выгодный контракт – звезды советуют этому знаку зодиака копить деньги и силы на рывок, который предстоит и не рваться к новым рубежам. Раку не стоит сегодня менять работу, даже если очень хочется – лучше дождаться более благоприятного периода. Гороскоп рекомендует навестить или позвонить старшим родственникам и не пренебрегать их хорошим отношением. Афишировать планы, особенно касающиеся личной жизни звезды не советуют – Раки должны сдерживать эмоции и не возмущаться, если придется заниматься не тем, чем планировали. Благоприятно сегодня для работы над собой и своим телом – Раки могут уделить время косметическим процедурам.

Лев

У Львов 24 апреля появится возможность проявить все свои способности и блеснуть талантами – изобретательность, шарм и неуемная фантазия помогут представителям знака зодиака разрешить любые трудности. Львам лучше сегодня доверять своей интуиции и не слушать советов со стороны, которые могут ввести знак зодиака в заблуждение. Нескончаемые семейные проблемы выбили Львов из привычной колеи, но гороскоп рекомендует знаку зодиака вооружиться терпением, так как само собой все наладится через несколько дней. Легкий флирт поднимет самооценку одиноких Львов и поможет им обрести уверенность в себе.

Дева

Для Дев благоприятно 24 апреля для начала нового дела.По гороскопу знак зодиака обладает достаточными знаниями и опытом, чтобы принять сегодня верное решение. Девы получат интересное предложение от малознакомого человека, но принять его или нет – решать этому знаку зодиака. Гороскоп рекомендует Девам посвятить 24 апреля близким людям, приготовить им приятный сюрприз – организовать поход в театр, кино или торжественный ужин. Одиноким представителем знака зодиака звезды советуют уединиться и разобраться в собственных чувствах. Чтобы избежать проблем со здоровьем Девам нужно своевременно обследоваться и соблюдать правильный режим питания.

Весы

Весам 24 апреля нужно укрепиться на занятых позициях, хотя не исключено и некоторое продвижение по служебной лестнице. Этот знак зодиака может получить сегодня выгодное деловое предложение, которое он должен хорошо обдумать. Благоприятно сегодня для заключения крупной финансовой сделки и приобретения недвижимости. Гороскоп советует Весам не использовать родственные связи в личных целях, чтобы не испортить репутацию порядочного человека. Пылкость Весов может стать препятствием на пути решения дел, а причиной конфликтной ситуации может стать отсутствие дипломатических талантов.

Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпионам 24 апреля отойти на второй план и не проявлять слишком заметно свои лидерские качества, чтобы не растерять друзей и поклонников. А вот с начальством и коллегами сегодня поддерживать хорошие отношения важно. Звезды советуют этому знаку зодиака не слишком беспокоиться о финансовой стабильности, так как за расходами последуют денежные поступления. Скорпионам, чтобы наполниться новой энергией, лучше всего побыть с семьей и друзьями. Самочувствие 24 апреля может ухудшиться – могут беспокоить боли в спине. Одиноким Скорпионам, мечтающим встретить вторую половинку, гороскоп советует внимательно смотреть по сторонам.

Стрелец

Стрельцам гороскоп не рекомендует 24 апреля добиваться прорыва в делах – неблагоприятный день для коренных изменений. Сегодня, в первой половине Стрельцы могут столкнуться с мелкими трудностями, которые откладывали в долгий ящик – выполнив часть дел, знак зодиака разгрузит себя для дальнейших свершений. А от материальных соблазнов Стрельцам лучше отказаться, тем более, если хотят осуществить давнюю мечту. Гороскоп советует Стрельцам быть более внимательными и заботливыми по отношению к близкому человеку. Стрельцам 24 апреля нужно заняться своим внутренним миром и в этом лучше всего поможет медитация.

Козерог

Благоприятно 24 апреля для начала нового дела. Козерогам удастся сегодня проявить талант и продемонстрировать деловую хватку, что заметят начальство или коллеги. Лучшей наградой для представителей знака зодиака станет воплощение в жизнь намеченных планов, способных принести материальный успех. Гороскоп рекомендует семейным Козерогам воздержаться от взаимных упреков и оскорблений, и разрешить проблему в доверительной беседе. Представителям знака зодиака нужно подумать об оздоровлении организма – звезды советуют делать легкую зарядку и дыхательные упражнения.

Водолей

Водолеям гороскоп рекомендует воздержаться 24 апреля от активной деятельности и посвятить день отдыху и путешествию вместе с родными и близкими. Благоприятно сегодня для улучшения семейных отношений – звезды советуют Водолеям провести с любимым человеком все свободное время, что благотворно скажется на вас обоих и упрочит их союз. Перепады в настроении этот знак зодиака будут преследовать весь день, так как сегодня они почувствуют на себе значение фразы "от любви до ненависти один шаг". Несмотря на это, никто не сможет выбить почву из-под ног Водолеев, так как они знают, что за черной полосой последует белая.

Рыбы

Гороскоп призывает Рыб 24 апреля проявлять крайнюю осторожность во время заключения крупных сделок – тщательно проверять подписываемую документацию, чтобы избежать юридических проблем. Жизненный тонус Рыб будет выше обычного, поэтому приступить к новым обязанностям и включиться в работу знаку зодиака будет легко. Рыбам самостоятельно придется заниматься многими домашними вопросами, но на помощь со стороны знаку зодиака надеяться не стоит. Одиноким Рыбам гороскоп рекомендует не начинать 24 апреля любовный роман, так как сегодня неблагоприятное для этого время.

Материал подготовлен на основе открытых источников