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Пандемия коронавируса - врач держит в руках ампулу с вакциной Sputnik V

Самой безопасной вакциной от коронавируса в Венгрии назвали "Спутник V"

© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1866)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210425/251561985/Samoy-bezopasnoy-vaktsinoy-ot-koronavirusa-v-Vengrii-nazvali-Sputnik-V.html

Правительство Венгрии опубликовало последние данные по безопасности и эффективности пяти используемых в стране вакцин

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" признана в Венгрии самой безопасной и эффективной, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Правительство Венгрии, которая первой в ЕС начала использовать "Спутник V", опубликовало свои последние данные по безопасности и эффективности пяти вакцин.

​Выяснилось, что именно "Спутник V" демонстрирует наилучшие показатели в плане безопасности (в 7-32 раза меньше случаев смерти) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID). К примеру, на 100 тысяч привитых российской вакциной приходится всего 95 заразившихся коронавирусом и один случай смерти. Для сравнения, на 100 тысяч привитых вакциной AstraZeneca приходится 700 заражений и семь случаев смерти. В случае с Pfizer/BioNTech зафиксировано 555 заражений на 100 тысяч привитых и 32 случая смерти.

Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)
© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
ВОЗ выразила заинтересованность в широком использовании вакцины "Спутник V"

"Венгерские данные показывают, что (после использования - ред.) "Спутник V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в 2-6 раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем (после использования - ред.) мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии", - отметили создатели "Спутника V".

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1866)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Россия, Венгрия

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