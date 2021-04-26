Грузия выразила солидарность Индии в борьбе с коронавирусом

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусом в Индии составил 349 691 случай, более 2,7 тысячи человек скончались

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузия солидарна и поддерживает Индию в ее неравной борьбе с пандемией коронавируса, написал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в соцсети.

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусом в Индии составил 349 691 случай, более 2,7 тысячи человек скончались, что по данным Минздрава страны – максимальные показатели с начала пандемии.

"Грузия солидарна и поддерживает Индию в ее неравной борьбе с пандемией COVID-19. Я хочу выразить свое сочувствие индийскому народу и правительству", – написал Залкалиани.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,68 миллиона человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

