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Пандемия коронавируса - вакцинация жителей Индии

Грузия выразила солидарность Индии в борьбе с коронавирусом

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1867)
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Sputnik Грузия
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Суточный прирост выявленных заражений коронавирусом в Индии составил 349 691 случай, более 2,7 тысячи человек скончались

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузия солидарна и поддерживает Индию в ее неравной борьбе с пандемией коронавируса, написал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в соцсети.

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусом в Индии составил 349 691 случай, более 2,7 тысячи человек скончались, что по данным Минздрава страны – максимальные показатели с начала пандемии.

Амиран Гамкрелидзе
photo: Government of Georgia / FB
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"Грузия солидарна и поддерживает Индию в ее неравной борьбе с пандемией COVID-19. Я хочу выразить свое сочувствие индийскому народу и правительству", – написал Залкалиани.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,68 миллиона человек.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1867)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Индия, Грузия

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