Большинство жителей Южной Кореи выступают за "Спутник V" – опрос

Опрос был проведен на фоне новостей о том, что правительство Южной Кореи изучает данные о российской вакцине

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Более половины жителей Южной Кореи выступают за использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из социологического исследования Realmeter, передает РИА Новости.

По данным исследовани, 51,1% южнокорейцев считают, что применение российской вакцины необходимо, в то время как 38,3% не считают нужным ее использование. При этом только 14,2% ответили, что закупка "Спутник V" "крайне необходима", остальные 36,9% считают, что ее использование нужно "до определенной степени". 21,1% считают, что российская вакцина не нужна Южной Корее "совсем". 10,6% выбрали ответ "не знаю".

Опрос общественного мнения был проведен 23 апреля по заказу телеканала YTN среди 500 человек старше 18 лет методом телефонного опроса. Доверительный интервал составляет 95%, вероятность ошибки ±4,4 процентных пункта.

Южная Корея пока заключила договора с компаниями на поставку в общей сложности 192 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, Novavax и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего уже должно хватить для прививки 99 миллионов человек, при населении страны примерно в 52 миллиона человек. Сейчас в стране прививают вакцинами AstraZeneca и Pfizer.

В то же время южнокорейские власти уже не раз сообщали, что при необходимости будут рассматривать закупку любых других вакцин. В последнее время в стране все чаще звучат призывы рассмотреть закупку российской вакцины в качестве "плана Б".

Южнокорейские власти 22 апреля сообщили, что Управление по контролю качества продуктов и медикаментов Республики Корея через МИД страны запросило у 12 стран информацию по безопасности "Спутник V". Ведомства ведут сбор материалов о российской вакцине и мониторит ситуацию за границей, включая ход вакцинации и выдачу разрешений в других странах и Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале