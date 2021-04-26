Президент Грузии выразила поддержку индийскому народу в борьбе с пандемией

То, что сейчас происходит в Индии в связи с новой волной заражения COVID, - это трагедия, заявила президент

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает свою поддержку индийскому народу в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, написала глава государства в Twitter.

Суточный прирост выявленных заражений коронавирусом в Индии составил 352,9 тысячи случаев, более 2,7 тысячи человек скончались, что по данным Минздрава страны – максимальные показатели с начала пандемии.

"Индийский народ силен и бесстрашен. То, что сейчас происходит в связи с новой волной заражения COVID, - это трагедия, и в знак солидарности Грузия поддерживает Индию. Мы думаем о вас. Каждый выйдет из этой ситуации с новой надеждой и силой", - написала президент Грузии.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,68 миллиона человек. С середины января, когда в Индии началась прививочная кампания, вакцину получили более 141 миллиона при численности населения страны в 1,38 миллиарда человек.

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