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Певец Валерий Меладзе на концерте

"Господи, какая красота": Валерий Меладзе поделился фото новорожденной дочери

© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
Общество
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Темы:
Светская хроника (456)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210426/251572277/Gospodi-kakaya-krasota-Valeriy-Meladze-podelilsya-foto-novorozhdennoy-docheri.html

Многодетный отец и популярный певец отказывается стареть и назло годам не перестает быть нагло счастливым

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе опубликовал первую фотографию своей новорожденной дочери.

Меладзе выложил кадр, где он держит в руке маленькую руку младенца. "Сколько же тепла и счастья дает мне прикосновение этой маленькой ладошки", - написал артист.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Подписчики и друзья Меладзе умилились фотографией малышки, оставляя комментарии.

"Господи, какая красота!!!" - написал певец Алексей Чумаков.

"Дай Бог всех благ", - пожелал коллега Денис Клявер.

"Поздравляю Вас! Огромного всем Здоровья и скорейшей реабилитации!!!" - написала подписчица elenabochkova220187.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын – Лука.

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Темы:
Светская хроника (456)

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