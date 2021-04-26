Локдаун из-за коронавируса введен в Турции по 17 мая

В период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Локдаун в Турции с 29 апреля до 17 мая из-за ситуации с коронавирусом объявлен президентом страны Тайипом Эрдоганом.

Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362.

"В результате мер мы начали получать результаты. Чтобы после Рамадана мы смогли вернуться к нормальной жизни, нам нужно снизить число новых случаев до пяти тысяч в сутки. Иначе мы не сможем вернуться к туристической деятельности. С 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая вводится полный локдаун", - заявил Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабинета министров, сообщает РИА Новости.

По его словам, поездки между городами будут возможны только по разрешению, локдаун затронет также отели. "Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен", - сказал Эрдоган.

В конце марта Эрдоган заявил, что из-за роста числа заражений в 58 из 81 турецких провинций, в том числе Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мугле, вновь вводится комендантский час по выходным - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадан с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны работают только в режиме доставки и на вынос. Эрдоган позднее заявил об ужесточении ограничительных мер, в частности об ограничении междугородного сообщения и увеличении продолжительности ежедневного комендантского часа - теперь он длится с 19.00 до 5.00.