Гороскоп на 28 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на среду, 28 апреля, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет сделать карьеру, кто улучшит свое материальное положение, кто встретит свою судьбу, а кто будет работать, засучив рукава.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды сулят Овнам 28 апреля успех в делах, которые приведут к увеличению материального благосостояния. А вот в рискованных инвестициях представителям знака зодиака участвовать гороскоп не рекомендует, чтобы не потерять свои деньги. Отношения с партнером на фоне бытовых проблем могут обостриться, но гороскоп советует быть терпимее и спокойно обсудить все волнующие вопросы, и не копить обиды.

Телец

Тельцам 28 апреля придется приложить максимум усилий, чтобы добиться желаемого успеха. Гороскоп рекомендует Тельцам сдерживать эмоции – упрямство представителей знака зодиака может привести к спорам с начальством и коллегами. Финансовое будущее Тельцов сегодня неопределенно – самое время подумать о накоплении материальных средств. Настроение у Тельцов сегодня подавленное. Провести вечер им полезно в спокойной обстановке, например, посмотреть телевизор или почитать.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам 28 апреля не начинать новых дел и завершить все незаконченные, чтобы избежать неприятностей. Сегодня этому знаку зодиака предстоит оказать помощь своему партнеру и помочь родственнику, который может окажется в больнице. Близнецам нужно обратить внимание на свое здоровье и быть аккуратными с физическими упражнениями, так как у них могут возникнуть проблемы с позвоночником и суставами.

Рак

Гороскоп советуют сегодня Ракам не лениться и приложить все усилия, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, если будет такая возможность. Ожидаются некоторые перемены в материальной жизни, но проблем с деньгами у Раков не предвидится, так что они могут не беспокоиться по этому поводу. Эмоциональное состояние Раков из-за повышенной агрессивности планет может стать нестабильным, поэтому им потребуется поддержка близкого человека.

Лев

Львы 28 апреля смогут привлечь внимание руководства благодаря безостановочному генерированию новых идей. Но звезды советуют экономить деньги – вероятно они понадобятся знаку зодиака для крупных финансовых затрат в скором будущем. Жизненный потенциал и личное обаяние Львов сегодня усиливается. Благоприятны творческие искания, общение с друзьями и романтические свидания.

Дева

Не самый удачный день ожидает Дев 28 апреля – переговоры знака зодиака с партнерами пройдут сложно и ощутимых результатов, вероятно, не принесут. У Дев могут возникнуть финансовые проблемы, связанные с домашними хлопотами, но им не следует забивать голову бытовыми вопросами. Отношения с партнером могут остыть, если их никак не подпитывать, ведь ничего более разрушительного для романтики нет, чем повседневная рутина.

Весы

Весам 28 апреля сложно будет сконцентрироваться на решении рабочих задач, но после обеда работоспособность существенно вырастет. Гороскоп рекомендует знаку зодиака снизить интенсивность нагрузок и посвятить отдыху больше времени, так как организм не железный, а здоровье не безгранично. На личном фронте тоже не все спокойно – вероятна вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег.

Скорпион

Космос поможет Скорпионам 28 апреля осуществить любые замыслы, требующие решительности – знаку зодиака сегодня будут по плечу даже самые, казалось бы, непосильные задачи. Благоприятно сегодня и для финансовых сделок, возможно получение прибыли. Скорпионы в хорошей физической форме, в отличие от эмоционального состояния, поэтому отдых в компании друзей пойдет им на пользу.

Стрелец

Звезды 28 апреля предостерегают Стрельцов от опрометчивых поступков – им не следует сегодня решать финансовые вопросы, брать ссуды и кредиты. Хороший период для зачатия ребенка – звезды советуют Стрельцам провести вечер наедине с любимым человеком. Но самолечением знаку зодиака сегодня заниматься не стоит – при появлении негативных симптомов нужно обратиться сразу к врачу.

Козерог

Космос поможет Козерогам 28 апреля в осуществлении любых замыслов, требующих сообразительности и умственных сил. В то же время, гороскоп рекомендует знаку зодиака в течение ближайших 24 часов отказаться от привычных удовольствий, чтобы не нанести ущерб бизнесу. Козероги могут обидеть сегодня любимого человека, не оценив искренних порывов. Звезды советуют этому знаку зодиака ежедневно вносить в отношения с партнером что-то новое, чтобы рутина не снижала накал любви.

Водолей

Спонтанные решения – ключ к успеху Водолеев 28 апреля. Гороскоп не рекомендует этому знаку зодиака откладывать срочные дела на потом, в противном случае лавина невыполненных дел вскоре накроет с головой этот знак зодиака. Прекрасное время для общения, но контактов с вечно недовольными и скучными людьми лучше избегать. Рекомендует гороскоп присмотреться к своему окружению – возможно, дружеские отношения перерастут в нечто большее.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 28 апреля решать все сложные проблемы самостоятельно и советует экономнее расходовать бюджет, ибо в ближайшее время надеяться на какие-либо денежные поступления не следует. В отношениях с близкими у Рыб царит гармония – понимают друг друга с полуслова и много времени проводят вместе. Рыбам следует обратить внимание на свое здоровье – им нужно больше двигаться, а часовая пешая прогулка благотворно отразится на их самочувствии.

Материал подготовлен на основе открытых источников