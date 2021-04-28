Гороскоп на 29 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 29 апреля, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет начать новое дело, сделать карьеру и улучшить свое финансовое положение, а кому лучше провести этот день в кругу семьи и друзей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос дает Овнам 29 апреля шанс сделать невозможное – служебное положение этого знака зодиака достаточно прочное и возможен определенный рост. По гороскопу Овнам сегодня афишировать личную жизнь на работе не следует – это может не понравиться начальству. Жизненный потенциал Овнов понижается. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака провести вечер в кругу семьи и друзей.

Телец

Тельцам звезды 29 апреля советуют заниматься индивидуальной деятельностью и не искать новых путей для расширения сферы деятельности или заниматься новыми делами. Торговые операции тоже не принесут знаку зодиака ожидаемого результата. По гороскопу сдержанность и терпение помогут избежать конфликтов с коллегами и скандала со второй половинкой.

Близнецы

Гороскоп не рекомендует Близнецам 29 апреля проявлять активность в профессиональной деятельности и заниматься новыми проектами. Лучше закончить ранее начатые дела, чтобы удача не отвернулась от знака зодиака. По гороскопу осторожность и внимательность сегодня необходимы в выполнении любого дела. Звезды не советуют Близнецам рассчитывать на успех и в любовных делах.

Рак

Для Раков 29 апреля будет благоприятным. Нестандартный подход к делу и новизна мышления помогут знаку зодиака расширить сферу деятельности или найти решение старой проблемы. Самочувствие Раков сегодня далеко не идеально. Гороскоп не рекомендует переутомляться и не взваливать на себя слишком большую ответственность и много работы, а лучше пораньше лечь спать.

Лев

От Львов 29 апреля потребует немедленного решения взятые ранее обязательств – знаку зодиака нужна сегодня особая аккуратность в подписании договоров и финансовых документов. Космос обещает Львам сегодня улучшение семейного бюджета и советует продумать их распределение со всеми домочадцами заранее. Львам нужно быть сдержаннее и сговорчивее, так как не исключены ссоры и противостояния.

Дева

Девам 29 апреля нужно избегать активности в делах, ибо удача может от них отвернуться в любой момент. Звезды советуют уделить больше внимания сегодня семье, особенно детям. Гороскоп рекомендует Девам избавиться от фантазий и изучить искусство общения, поскольку любые инициативы знака зодиака с партнером эффективны только как совместные проекты.

Весы

Весов 29 апреля ждет не самый удачный день – от знака зодиака сегодня потребуется особая внимательность и осторожность при выполнении любого дела. Проблем со здоровьем у Весов нет, но знаку зодиака следует воздержаться от большого количества спиртных напитков. По гороскопу в отношениях между близкими людьми сегодня возможны ревность и упреки, что станет причиной общего недомогания и усталости.

Скорпион

Сложный день ожидает Скорпионов 29 апреля – с утра возможны конфликты, обострение хронических заболеваний, несчастные случаи и травмы. Избавиться от неприятностей сегодня поможет соблюдение всех мер безопасности, а мудрость и проницательность помогут избежать конфликтных ситуаций. Гороскоп рекомендует Скорпионам провести вечер в кругу семьи и друзей.

Стрелец

Гороскоп не рекомендует Стрельцам 29 апреля заниматься новыми делами или искать новые источники заработка. Звезды советуют знаку зодиака заниматься сегодня текущими делами и не планировать важных мероприятий. А вот в личной жизни Стрельцов ожидается много благоприятных перемен – возможно приобретение квартиры или дачи, или переезд в новый дом.

Козерог

Козерогам по гороскопу 29 апреля нужно проявить осторожность и внимательность при выполнении любого дела, чтобы не допустить ошибки. Звезды советуют этому знаку зодиака сократить по возможности общение с окружающими людьми, чтобы избежать ссор и конфликтных ситуаций. Звезды советуют провести 29 апреля в кругу семьи и друзей, готовых разделить их заботы или просто поддержать добрым словом.

Водолей

Звезды советуют Водолеям использовать 29 апреля все возможности для укрепления своего положения. Возможно, Водолеям сегодня будет нужна психологическая поддержка близких людей. В личной жизни Водолеев вероятны неожиданные повороты – гороскоп рекомендует Водолеям очаровать избранника используя свое обаяние, но при этом не терять собственной головы.

Рыбы

Все дела Рыб 29 апреля будут связаны так или иначе с финансами – представителям этого знака зодиака придется отдавать долги и снова их брать, помогать близким и искать новые источники дохода. Энергетический потенциал Рыб сегодня высок, поэтому сил хватит с избытком на все, главное помнить, что организм в постоянном тонусе поддерживает активный образ жизни и помогает сохранять здоровье. Удача не покинет Рыб и в личной жизни – они с легкостью победят соперницу или соперника, если таковые есть, и сумеют наладить мир и спокойствие в своей семье.

Материал подготовлен на основе открытых источников