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Брюссель, Бельгия

Полиция разогнала молодежный фестиваль в Брюсселе: задержаны 132 человека

© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210502/251632181/Politsiya-razognala-molodezhnyy-festival-v-Bryussele-zaderzhany-132-cheloveka.html

Чтобы не допустить проведения не разрешенного из-за пандемии молодежного фестиваля, в парк Ля Камбр прибыли несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники конной полиции.

ТБИЛИСИ, 2 мая – Sputnik. Полиция Брюсселя задержала 132 участника не разрешенного властями фестиваля Boum 2, который пытались организовать в парке Ля Камбр, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на официального представителя полиции Ильсе Ван де Кир.

По данным брюссельской полиции, более двух тысяч человек собрались в столичном парке, чтобы принять участие в фестивале, на который власти не дали разрешение из-за эпидемиологической ситуации, сообщает Sputnik Беларусь.

"В общей сложности 132 человека были задержаны по итогам акции Boum 2", – приводит ее слова бельгийское издание LeSoir. Пятеро из них были арестованы за оказание сопротивления властям или попытку сбыта наркотических средств.

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© AFP / Rob Engelaar/ Various sources
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Кроме этого, полиция сообщила о том, что есть пострадавшие с двух сторон - в столкновениях получили травмы как минимум 13 полицейских и 15 участников акции.

Как сообщили бельгийские СМИ, чтобы не допустить проведения не разрешенного из-за пандемии фестиваля, в парк Ля Камбр прибыли несколько сотен полицейских, в том числе сотрудники конной полиции. После неоднократных призывов разойтись полицейские приняли решение о "зачистке" территории парка.

Они окружили участников несанкционированного мероприятия и вытеснили их с места проведения акции с помощью водометов и слезоточивого газа. В ответ в полицейских полетели камни, ветки деревьев и бутылки.

Организаторы фестиваля всю прошлую неделю публиковали в соцсетях призывы к участию. Несколько тысяч пользователей социальных сетей подтвердили намерение прийти в парк для участия в фестивале. Премьер министр Бельгии Александр де Кроо выступил со специальным обращением и пообещал бельгийской молодежи в ближайшем будущем разрешать массовые мероприятия на воздухе с участием до 200 человек.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Бельгия

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