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Еврокомиссия, флаги Евросоюза

Еврокомиссия предлагает разрешить поездки в ЕС прошедшим вакцинацию туристам

© REUTERS / Francois Lenoir
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1876)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210503/251636170/Evrokomissiya-predlagaet-razreshit-poezdki-v-ES-proshedshim-vaktsinatsiyu-turistam.html

Разрешить посещение Евросоюза предлагают жителям тех стран, где эпидобстановка хорошая, а также где граждане вакцинируются одобренными в ЕС препаратами

ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Еврокомиссия выступила с предложением ослабить ограничения на въезд жителям третьих стран, говорится в документе ЕК, опубликованном в понедельник.

"Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире", - говорится в предложении ЕК.

Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза из государств, где сохраняется хорошая эпидемиологическая обстановка, а также и гражданам третьих стран, кто был привит вакциной от COVID-19 как минимум за две недели до поездки. Отмечается, что вакцина должна быть в списке одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Однако в случае резкого ухудшения эпидемической ситуации в странах третьего мира, ЕК предусматривает возможность экстренно приостановить въезд в ЕС.

Пока в Евросоюзе одобрены четыре вакцины от коронавируса – это Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Российская вакцина "Спутник V" пока проходит экспертизу.

В EMA ранее выразили надежду, что российский препарат пройдет оценку в ускоренные сроки, но пока дату одобрения не назвали. Ожидается, что, в случае отсутствия сложностей, препарат будет одобрен уже в мае.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1876)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Евросоюз

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