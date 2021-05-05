Более трех миллионов анкет – "Бессмертный полк онлайн" набирает обороты

Как и в прошлом году, из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия по всему миру нежелательны, потому шествие "Бессмертный полк" будет проходить онлайн

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Проект "Бессмертный полк онлайн" уже второй год показывает свою востребованность в обществе: старт приема заявок был дан две недели назад, и за это время к прошлогодним более чем 2,5 миллиона анкет уже присоединилось более 800 тысяч.

Акцию поддержала вдова недавно ушедшего Василия Семеновича Ланового, Народного артиста СССР, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России – Народная артистка РФ Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина.

В прошлом году трансляция полка продолжалась более 20 суток. В этом году благодаря партнерам потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Именно поэтому прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки.

В этом году большое внимание уделяется вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Во избежание попадания в полковые колонны военных преступников работают более 12 тысяч модераторов – это добровольцы из Бессмертного полка России, движения "Волонтеры Победы" и других общественных организаций, а также нейросеть Сбербанка. Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней.

Модераторы уже пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка онлайн портретов нацистских преступников. Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фото нацистских преступников в рядах онлайн-шествия.

Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15:00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях ВКонтакте и "Одноклассники", на телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

Движение "Бессмертный полк" – это возможность показать, что потомки победителей никогда не забудут величие совершенного их предками подвига и значение Великой Победы. Марш традиционно проходит 9 мая в Грузии, России, Эстонии, Беларуси, Молдове и во многих других государствах.