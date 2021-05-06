Гороскоп на 7 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в пятницу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 7 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели - подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого - предостерегает от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 7 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам гороскоп, невзирая на позитивные перспективы, 7 мая рекомендует быть осторожными с партнерами, ибо есть опасность, что активизируются скрытые недоброжелатели. Звезды советуют знаку зодиака сегодня аккуратнее расходовать средства, а если потребуется финансовая помощь, смело обращаться к близким людям за поддержкой и советом. У одиноких Овнов в личной жизни произойдут долгожданные приятные перемены.

Телец

Тельцам гороскоп рекомендует 7 мая не принимать никаких важных решений, чтобы не допустить ошибки, ибо удача сегодня не на стороне знака зодиака. У Тельцов может появиться возможность заработать быстрые деньги, но этим знаку зодиака следует воспользоваться только в том случае, если она не мешает основной работе. Отношения представителей знака зодиака со второй половиной будут складываться превосходно. А у одиноких Тельцов есть сегодня шанс встретить вторую половинку.

Близнецы

Для Близнецов 7 мая благоприятно для планирования во всех сферах жизни, в том числе и заключения брака. Гороскоп советует знаку зодиака не связывать себя дополнительными обязательствами, ибо, возможно, они не смогут их выполнить. Близнецов ждет сегодня некоторое улучшение материального благосостояния. Высока вероятность отравления алкоголем, поэтому гороскоп рекомендует воздержаться от спиртного.

Рак

Раки смогут 7 мая добиться успеха, если сохранят трезвое мышление и не будут поддаваться панике. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака воздержаться сегодня от игры на деньги или в лотерею. Раку не стоит ввязываться в рискованные затеи, в которые его втянет малоизвестный человек, так как может потерять финансы. Правильное питание и полноценный отдых отразятся положительно на здоровье и работоспособности знака зодиака.

Лев

Львам звезды обещают неплохие перспективы на работе, но знаку зодиака не следует доверять людям, которые слишком много сулят. Десятки возможностей появятся у Льва для перемен в личной жизни, которые гороскоп не советует знаку зодиака упустить. Звезды рекомендуют Львам провести вечер в кругу семьи и друзей. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.

Дева

По гороскопу Девам 7 мая нужно просто выполнять свои рабочие обязанности и не проявлять повышенную активность. Звезды советуют знаку зодиака соблюдать осторожность при необходимости привлечения кредитов и займов, но от траты денег на различные пустяки знаку зодиака сегодня лучше воздержаться. Гороскоп рекомендует Девам найти время для отдыха и на время забыть обо всех проблемах.

Весы

Весов 7 мая ждет перспектива карьерного роста, но звезды советуют знаку зодиака за стремлением продвинуться по служебной лестнице не забыть о личной жизни. Гороскоп рекомендует Весам проявить внимание по отношению ко своей второй половине, в противном случае - знак зодиака могут упрекнуть в излишней черствости. Весам следует использовать положительную энергетику дня для улучшения своего здоровья и избавиться от вредных привычек.

Скорпион

Креативное отношение Скорпионов 7 мая к любому делу позволит отдохнуть от ежедневных хлопот и компенсирует неприятные личные треволнения. Гороскоп рекомендует знаку зодиака трезво оценивать ситуацию и не делать поспешных выводов. Семейным Скорпионам нужно заняться обустройством семейного гнездышка. А одинокие представители знака зодиака должны сегодня быть готовы к встрече с человеком, который в корне изменит их жизнь.

Стрелец

По гороскопу Стрельцы творческих профессий 7 мая смогут эффективно проявить свои таланты и полностью реализовать свой потенциал. Благоприятно сегодня для ведения официальных переговоров, подписания контрактов и соглашений. Знакомства, заведенные сегодня Стрельцом, очень пригодятся знаку зодиака в ближайшем будущем. Гороскоп советует Стрельцам 7 мая поберечь нервы и сердце и не волноваться по пустякам, ибо нервная система знака зодиака сегодня особенно уязвима.

Козерог

Космос благоволит Козерогу 7 мая – у представителей знака зодиака сегодня все получится. День для Козерогов будет легкий, не обремененный какими-либо проблемами, но гороскоп рекомендует знаку зодиака не приниматься за дела, о которых точного представления не имеет. Одиноким Козерогам пришло время создавать фундамент серьезных отношений – звезды советуют знаку зодиака действовать так, чтобы любимый рядом с ним чувствовал себя счастливым.

Водолей

Водолеи 7 мая смогут реализовать творческие идеи – представителям знака зодиака сегодня представится возможность продемонстрировать окружающим свои таланты. В то же время гороскоп рекомендует Водолеям сохранять спокойствие, чтобы избежать крупных конфликтов. Вечер Водолеям лучше провести с любимым человеком - ужин на двоих или поход в ресторан будет достойным завершением дня.

Рыбы

Для Рыб 7 мая благоприятно для регистрации нотариальных документов, обращения к руководителю и органам власти. По гороскопу знаку зодиака сегодня не следует брать банковский кредит или одалживать деньги, ибо вернуть долговые обязательства Рыбам будет непросто. Незначительные неприятности ждут знак зодиака и в любовных делах. Рыбам нужно сдерживать эмоции и побольше отдыхать, чтобы избежать переутомления и эмоционального выгорания.

Материал подготовлен на основе открытых источников