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Мальдивы

Вакцину "Спутник V" зарегистрировала 65-я страна

© CC0 / Pixabay/liyingwu
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1882)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210513/251722873/Vaktsinu-Sputnik-V-zaregistrirovala-65-ya-strana.html

По количеству полученных от национальных регуляторов одобрений этот препарат занимает второе место в мире

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Регулятор Республики Мальдивы одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрацию первой в мире вакцины от COVID-19 утвердило Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Республики Мальдивы. Процедура прошла в ускоренном варианте, отметили в РФПИ.

Пандемия коронавируса - вакцина Спутник V
© AP Photo / Aaron Favila
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"Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек", - говорится в сообщении фонда.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал вакцину одним из "признанных глобальных инструментов" для борьбы с коронавирусной инфекцией. Мальдивы – популярное туристическое направление, а применение "Спутника V", по его мнению, поможет сохранить экономическую активность в стране в период пандемии, а также "избежать серьезных коронавирусных ограничений в дальнейшем".

Люди в масках. Смтуация в мире в связи с коронавирусом
© REUTERS / AGUSTIN MARCARIAN
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По данным университета Джонса Хопкинса, на Мальдивах с начала пандемии зафиксировано более 40 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус. Жертвами инфекции стали 87 пациентов. Всего в республике проживает свыше 530 тысяч человек.

Препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса. В России она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Эффективность препарата, согласно данным международного журнала Lancet, составляет более 91%. Это один из самых высоких показателей на сегодняшний день.

По данным фонда, вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных от национальных регуляторов одобрений.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1882)

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