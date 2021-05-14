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Астероид

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса: что говорят ученые?

Pixabay / Buddy_Nath
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210514/251725459/K-Zemle-letit-asteroid-krupnee-piramidy-Kheopsa-chto-govoryat-uchenye.html

Астероид диаметром длиннее пирамиды Хеопса на минимальную дистанцию к Земле подойдет в 14:04 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Большой астероид 2015 KJ19, масштабами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, в пятницу, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

Звездное небо
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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По информации агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса – 147 метров).

На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 14:04 по тбилисскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности, отмечают ученые.

Период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1 094 земных суток.

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