К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса: что говорят ученые?

Астероид диаметром длиннее пирамиды Хеопса на минимальную дистанцию к Земле подойдет в 14:04 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Большой астероид 2015 KJ19, масштабами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, в пятницу, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

По информации агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса – 147 метров).

На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 14:04 по тбилисскому времени. Ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны. Таким образом, астероид не представляет опасности, отмечают ученые.

Период обращения астероида вокруг Солнца превышает 1 094 земных суток.

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