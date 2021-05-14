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Певцы Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

"Выпадаю из реальности на восемь дней": что говорит об отцовстве Валерий Меладзе?

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Светская хроника (457)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210514/251727017/Vypadayu-iz-realnosti-na-vosem-dney-chto-govorit-ob-ottsovstve-Valeriy-Meladze.html

И смех, и грех – Валерий Шотаевич с возрастом, как грузинское вино, становится все прекрасней и прекрасней

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Звездная супружеская пара исполнителей Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отметили месяц со дня рождения своей дочери – этому событию знаменитости посвятили забавное видео в Instagram.

В ролике "уставшие" папа с мамой с нарисованными кругами под глазами и растрепанными волосами, укачивают малышку в коляске. Валерий говорит: "Раньше я не любил спать". А Джанабаева объясняет: "Потому что на восемь часов ты как бы выпадаешь из жизни". – "А теперь я так люблю спать", – опять говорит Меладзе. "Потому что на восемь часов ты как бы выпадаешь из жизни", – повторяет Альбина, но уже с другой интонацией.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

За спиной у парочки красуются постиранные ползунки и воздушные шары. Видео Меладзе подписал так: "Вот и прошел месяц!!! Справляемся". Фолловеры певца как всегда в восторге от чувства юмора Валерия Шотаевича и желают родителям и ребенку счастья и здоровья.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын – Лука. А в апреле 2021 года и дочь Агата.

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Темы:
Светская хроника (457)

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