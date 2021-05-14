Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбоях в работе соцсетей

Наиболее масштабные сбои наблюдаются у Instagram, сообщения приходят как из США, так и из Италии, Германии, Великобритании, Франции

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Пользователи Facebook и Instagram в разных странах жалуются на сбои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Первые сообщения о неполадках появились после 20:40 тбс. Большая часть сообщивших о сбоях Facebook (в основном из США) пожаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 20% сообщают о полном отключении соцсети, 21% - о сбоях в новостной ленте.

Более масштабные сбои наблюдаются у Instagram, сообщения приходят как из США, так и из Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран. На работу новостной ленты Instagram пожаловались 57% пользователей, на сбои с авторизацией - 31%, еще 11% - на проблемы с работой опции Stories.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.