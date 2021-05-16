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Ситуация в Турции в связи с коронавирусом

Власти Турции смягчают локдаун с понедельника

© AP Photo / Burhan Ozbilici
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1884)
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Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни, от этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. МВД Турции опубликовало циркуляр о смягчении ограничительных мер по коронавирусу по окончании локдауна 17 мая.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД.

  • Как ранее сообщил турецкий Минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в пятницу составил 11 394, это наименьшее значение с 7 марта. Он показал максимум с начала пандемии 16 апреля, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394.

"До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 05.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Продуктовые магазины в субботу и воскресенье работают с 10.00 до 17.00. В период постепенной нормализации междугородные поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку", - цитирует документ РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Торговые центры, рынки, а также магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут работать с 10.00 до 20.00 в будние дни. Граждане в возрасте 65 лет и старше смогут выходить на улицу только с 10.00 до 14.00 в будние дни, от этих ограничений освобождены получившие две дозы вакцины. Гражданам старше 65 лет и младше 18 лет не разрешается пользоваться городским общественным транспортом.

Детские сады смогут продолжить свою работу с 17 мая.

Отмечается, что эти ограничения не распространяются на туристов, при этом иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны соблюдать ограничения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1884)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Турция

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