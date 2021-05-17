Гороскоп на сегодня 17 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 17 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп для женщин и для мужчин по знакам зодиака на 17 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Космос обещает Овнам 17 мая финансовую удачу – знак зодиака сегодня может ждать удачная покупка или выигрыш в лотерею. Овнам сегодня возможно придется работать сверхурочно, результат которой будет зависеть только от их профессионализма. Личная жизнь представителей знака заметно наладится – их ждет сегодня интересное знакомство или романтическое свидание. В то же время гороскоп советует Овнам воздержаться от критики и споров, чтобы случайно кого-то не обидеть.

Телец

Тельцов 17 мая ждет удача в новых начинаниях, требующих от них решительности и быстрых действий. Но гороскоп рекомендует Тельцам не колебаться слишком долго, чтобы не упустить свой шанс. На работе сегодня возможны серьезные перестановки, которые принесут знаку зодиака пользу, но им следует остерегаться быть втянутыми в интригу. В личной жизни Тельцов предвидится неожиданное приятное событие. Возможно, Тельцам удастся успешно обойти острые углы любовных проблем.

Близнецы

Звезды обещают Близнецам 17 мая благоприятный, но ответственный день – знак зодиака ждет повышение по службе. Гороскоп рекомендует Близнецам браться сегодня только за те дела, в которых они полностью разбираются и избегать экспериментов. Масса шансов дается Близнецам, чтобы преуспеть и стать счастливыми. Представители этого знака зодиака могут заняться чем-нибудь полезным и творческим, но гороскоп рекомендует воздержаться сегодня от реализации серьезных проектов.

Рак

Космос готовит сегодня Ракам сюрпризы – представителей знака зодиака 17 мая ждет предложение о более выгодной работе, улучшение финансового положения, удачная покупка или подарок. Гороскоп рекомендует Ракам обуздать свою импульсивность и непоследовательность в делах, чтобы избежать неприятностей. Одиноким представителям знака зодиака предстоит сегодня романтическое свидание или встреча с давней симпатией.

Лев

Идеи Львов 17 мая способны принести быстрый и весомый результат, а организаторские способности помогут знаку зодиака их реализовать. Гороскоп советует Львам при выполнении любого дела сегодня соблюдать осторожность и осмотрительность, так как велика возможность случайной неудачи, в результате которой состояние знака зодиака ухудшится. Поэтому им нужно следить за самочувствием, не нервничать и заниматься спортом.

Дева

По гороскопу Девы не должны останавливаться на достигнутом - реализацию проектов знака зодиака сегодня ускорят их упорство и воображение. Гороскоп также предсказывает появление влиятельных людей, которые помогут Девам в любых начинаниях. На личном фронте Дев сгущаются тучи – проблемы возникнут в семье или с ближайшими родственниками. По звездам причиной всех конфликтов служит чрезмерная независимость Дев, характер знака зодиака и отстранение от домашних проблем.

Весы

Весов 17 мая ждет сложный день – удача в любой момент может отвернуться от представителей знака зодиака. Весам нужно поскорее закончить ранее начатые дела и избегать резких высказываний и суждений, о которых позже могут пожалеть. Спорт отвлечет Весов от грустных мыслей, и они с новыми силами возьмутся за работу, которую сделать нужно было еще вчера. Гороскоп советуют знаку зодиака, забыв о профессиональных проблемах, посвятить 17 мая активному отдыху на свежем воздухе.

Скорпион

Космос поможет Скорпионам творческих профессий реализовать 17 мая свои способности. Окружающих поразят смелость и неожиданность решений знака зодиака, однако гороскоп рекомендует быть поосторожнее с незнакомыми людьми, так как новые знакомства сегодня могут иметь негативные последствия. Скорпионам следует заниматься сегодня индивидуальной работой и все проблемы рассматривать хладнокровно.

Стрелец

Стрельцам 17 мая предстоит принять серьезные решения, поэтому гороскоп советуют не экспериментировать и действовать сегодня только проверенными способами. Достигнутые успехи порадуют Стрельцов и укрепят уверенность в своих возможностях несмотря на то, что за признанием и славой они не гонятся. Стрельцы как всегда столкнутся с дилеммами в любви – звезды советуют представителям знака зодиака не увлекаться множеством эфемерных сценариев, а прислушаться к своим инстинктам и потом действовать.

Козерог

Гороскоп рекомендует Козерогам не принимать 17 мая решения, способные привести к серьезным изменениям. Успешными будут дела, требующие индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности. Благоприятно сегодня для общения. Звезды предсказывают появление влиятельных союзников, которые помогут знаку зодиака в любых начинаниях. Однако гороскоп советует внимательно присмотреться к предлагающим помощь и не спешить с выводами.

Водолей

Звезды сулят 17 мая Водолеям удачу – ожидаются деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Поддержку Водолеям окажут люди, которых они друзьями не считали. Благоприятна сегодня и творческая деятельность. Гороскоп советует знаку зодиака обязательно навестить родных и друзей, которые могут нуждаться в его помощи. Водолеям также нужно отдохнуть и позаботиться о своем здоровье – работая на износ они могут довести себя до изнеможения.

Рыбы

Космос 17 мая благоволит Рыбам и обещает замечательный день, положительная энергетика которого поможет во всех начинаниях. Гороскоп рекомендует Рыбам сегодня с утра привести в порядок документы, чтобы подготовиться к новой волне деловой активности. Личная жизнь Рыб сегодня ничем не омрачится – отношения с партнером сложатся гармонично, и они будут довольны и счастливы. Благоприятны сегодня также помолвка и зачатие ребенка.

Материал подготовлен на основе открытых источников