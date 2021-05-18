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Медикаменты - парацетамол

Почему нельзя принимать парацетамол после вакцинации? Мнение специалистов

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1889)
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Эти выводы были сделаны после эксперимента на людях, когда двум группам участников по 15 человек сделали прививки от гриппа

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Прием жаропонижающих после вакцинации от коронавируса способен негативно влиять на количество формируемых антител. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование специалистов медицинской школы Университета Дьюка в США.

Как считают специалисты, жаропонижающие оказывают влияние на образование антител из-за подавления путей, передающих клеткам определенные сигналы.

Эпидемия коронавируса - вакцинация
© AFP / FRED TANNEAU
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Так, лабораторный эксперимент показал, что аспирин и ибупрофен могут подавлять деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. В то же время и другие нестероидные противовоспалительные средства могут препятствовать активации защищающих организм Т-клеток и даже приводить к их гибели.

При этом авторы подчеркивают – во всех исследованиях препараты принимались в целях профилактики, а снижение иммунной реакции происходило только после первичной вакцинации.

Дело в том, что в своей работе эксперты также упоминают опыты на кроликах вековой давности, которые показали, что жаропонижающие оказывали отрицательное воздействие на образование антител против стрептококковых бактерий.

Эти выводы были сделаны и после эксперимента на людях, когда двум группам участников по 15 человек сделали прививки от гриппа, однако первая параллельно принимала противовоспалительный препарат индометацин. В итоге ученые установили влияние лекарства на иммунный ответ организма при взаимодействии с незнакомыми ранее антигенами.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1889)

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