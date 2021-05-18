В Азербайджане начали вакцинацию российским препаратом "Спутник V"

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Граждан Азербайджан с 18 мая начали прививать от коронавируса препаратом российского производства "Спутник V", сообщает Sputnik Азербайджан.

Привиться "Спутником V" могут все совершеннолетние граждане, не имеющие сопутствующих заболеваний. Получить препарат можно в Бакинском оздоровительном центре.

В марте 2021 года министерство здравоохранения Азербайджана официально одобрило российскую вакцину "Спутник V". Спустя месяц между Азербайджаном и Россией была достигнута договоренность о поставке в республику более 100 тысяч доз препарата. А уже в мае Азербайджан получил российскую вакцину против COVID-19.

Первая партия "Спутника V", доставленная в Баку, составила 40 тысяч доз. До конца мая ожидается поставка дополнительной партии препарата.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

С февраля текущего года в журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты третей фазы клинических исследований. Тогда данный препарат продемонстрировал эффективность в пределах 91,6%.

Вакцина зарегистрирована более чем в 65 государствах, в том числе в странах Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Европы, Азии и Африки. Прививку "Спутник V" уже получили более двух миллионов человек во всем мире. Более 20 стран начали иммунизацию населения препаратом российского производства.

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