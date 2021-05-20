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Слежка через телевизор: будь осторожен

Слежка через телевизор: будь осторожен

photo : Pixabay / mohamed_hassan
Общество
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Sputnik Грузия
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Серьезные риски информационной безопасности для пользователей, оказывается, может содержать в себе большинство современных телевизоров

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Угроза информационной безопасности пользователей может исходить из новых моделей телевизоров, об этом рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Эксперт утверждает, что новые модели телевизоров на самом деле могут угрожать информационной безопасности пользователей.

Речь идет о моделях, которые оснащены чипом с ненулевой производительностью. У них также имеется встроенная операционная система, микрофон, видеокамера и сетевой интерфейс.

"В случае заражения вредоносным ПО зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV", — считает Михайлова.

При этом, узнать, "следит" ли за вами ваш собственный телевизор, можно, если внимательно проанализировать историю его исходящего трафика. Таким образом, к примеру, можно выявить передачу мультимедиа контента через разные протоколы.

Но "прослушка" через телевизор — все же редкий случай, считают эксперты. Ведь любое IoT-устройство способно стать жертвой массового заражения, а его целью будет или разработка ботнет-сети из этих устройств, или кража данных, резюмировала Михайлова.

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