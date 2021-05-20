У кого риск смерти от COVID-19 больше в шесть раз

Среди тех, кто победил вирус, пациенты с неврологическими симптомами намного хуже реабилитируются, уверены ученые

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Проблемы невралгии появляются более чем у 80 процентов пациентов, госпитализированных с COVID-19, а риск летального исхода при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз.

К этому выводу ученые пришли в результате анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), пишет журнал JAMA Network Open.

Как выяснилось, что из почти 4 тысяч госпитализированных cовершеннолетних пациентов с коронавирусной инфекцией свыше 80 процента имели неврологические симптомы. В частности, около четырех из десяти пациентов жаловались на головные боли, а трое из десяти – на потерю обоняния или вкуса.

При этом чаще всего больным ставили диагноз острая энцефалопатия. Обычно за этим заболеванием следовала кома и инсульт. Были случаи, когда пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, слишком возбужденными.

Любопытно, что ученые при этом установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния, причем любого рода (заболевания головного, спинного мозга и нервной системы, хронические мигрени, деменция или болезни Альцгеймера) вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений, связанных с коронавирусом нового типа.

Кроме того, авторы исследования уверены: среди тех, кто победил вирус, пациенты с неврологическими симптомами намного сложнее реабилитируются.

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