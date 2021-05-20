04:16 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
У кого риск смерти от ковид больше в раз шесть

У кого риск смерти от COVID-19 больше в шесть раз

photo : Pixabay / Engin_Akyurt
Общество
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/13/251768213.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210520/251770033/U-kogo-risk-smerti-ot-COVID-19-bolshe-v-shest-raz.html

Среди тех, кто победил вирус, пациенты с неврологическими симптомами намного хуже реабилитируются, уверены ученые

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Проблемы невралгии появляются более чем у 80 процентов пациентов, госпитализированных с COVID-19, а риск летального исхода при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз.

К этому выводу ученые пришли в результате анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), пишет журнал JAMA Network Open.

Китайская вакцина - Sinovac
© AFP / TED ALJIBE
Регистрация на вакцинацию препаратом Sinovac начнется в Грузии с 21 мая

Как выяснилось, что из почти 4 тысяч госпитализированных cовершеннолетних пациентов с коронавирусной инфекцией свыше 80 процента имели неврологические симптомы. В частности, около четырех из десяти пациентов жаловались на головные боли, а трое из десяти – на потерю обоняния или вкуса.

При этом чаще всего больным ставили диагноз острая энцефалопатия. Обычно за этим заболеванием следовала кома и инсульт. Были случаи, когда пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, слишком возбужденными.

Любопытно, что ученые при этом установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния, причем любого рода (заболевания головного, спинного мозга и нервной системы, хронические мигрени, деменция или болезни Альцгеймера) вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений, связанных с коронавирусом нового типа.

Кроме того, авторы исследования уверены: среди тех, кто победил вирус, пациенты с неврологическими симптомами намного сложнее реабилитируются.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться