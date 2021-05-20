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Новые правила WhatsApp опасны для пользователей, предупредил эксперт

"Это опасно": названа главная уязвимость WhatsApp

photo : Pixabay / LoboStudioHamburg
Общество
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Новая политика мессенджера не защищает персональные данные пользователей. Чем это грозит?

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение в январе этого года. Согласно новой политике конфиденциальности, данные пользователей будут передаваться в Facebook.

Социальная сеть Фейсбук Facebook
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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Условия использования мессенджера вступили в силу 15 мая, что вызвало возмущение среди экспертов в области технологий и связи. Так, например, член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что политика WhatsApp не соответствует требованиям этики.

В чем заключается главная опасность новой политики мессенджера, агентству Sputnik рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

"Когда говорят о том, что мессенджер не будет обеспечивать достаточную защиту информации пользователей, мы должны понимать, что WhatsApp стремится монетизировать свою деятельность – в данном случае через персональные данные, используя их для Facebook".

Возможно, компания и раньше использовала обезличенные данные пользователей для монетизации, предполагает эксперт. Для большинства пользователей нововведение не будет столь ощутимым.

"Интернет-платформы, за установку которых мы не платим, используют наши персональные данные, и это личный выбор каждого пользователя – принять соглашение или нет", - уточнил Лукацкий.

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Теги:
WhatsApp

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