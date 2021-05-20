Назван проверенный способ разоблачить телефонных мошенников

Этот простой метод поможет вам не стать жертвой мошенников

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий стало самым распространенным видом грабежа в 2020 году. По статистике Генпрокуратуры РФ, на него приходится 70% хищений. Звоня по номерам мобильных телефонов, ставшим доступными из-за утечки персональных данных, мошенники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Как же разоблачить телефонного грабителя? Этот вопрос радио Sputnik задало бывшему оперативному сотруднику МВД РФ Михаилу Игнатову. Эксперт поделился тремя простыми способами вычисления мошенников:

1. Подумайте, есть ли у правоохранительных органов причины звонить вам

Безусловно, полиция имеет право позвонить любому гражданину. Однако не стоит забывать: правоохранительные структуры каждый день расследуют множество серьезных дел, поэтому вряд ли станут звонить законопослушному гражданину, отмечает Игнатов. Поэтому, если вам звонит человек и представляется сотрудником полиции, прежде чем начинать разговор, мысленно задайте себе вопрос: есть ли у стражей порядка веский повод тратить время на звонки вам?

2. Задавайте вопросы звонящему

Точно так же, как полиция имеет право звонить любому гражданину, вы вправе знать, от кого именно поступил звонок. Следует задать звонящему следующие вопросы:

"Могли бы вы назвать ФИО, звание и должность?"

"В каком отделении и в каком именно кабинете можно вас найти?"

Мошенники обычно теряются и не могут сразу ответить на такие детальные вопросы, поясняет Игнатов. "После этого обычно мошенники сворачивают разговор", - говорит он.

3. Попросите прислать официальную повестку или рабочий телефон

Если собеседник отказывается прислать вам повестку, это знак – с вами говорит мошенник. Чаще всего свой отказ аферисты объясняют срочностью расследования – мол, из-за загруженности сотрудники не успевают оформить бумагу. В таком случае нужно попросить адрес учреждения, в котором работает "полицейский", и сказать, что вы хотите прийти туда лично. Либо вы можете тоже сослаться на срочное дело и пообещать перезвонить буквально через минуту, попросив телефон полицейского участка.

"Главное – не сообщать персональные и банковские данные по телефону!" - призвал Михаил Игнатов.