Эксперт объяснил, как защититься от кражи денег с банковской карты

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Участились случаи, когда клиентам банков звонят мошенники и, представившись сотрудниками службы безопасности, просят сообщить данные карты, чтобы якобы не допустить какую-то подозрительную операцию. Об этом в интервью RT рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович – и поделился 4 способами, благодаря которым можно вычислить обман.

Настоящим сотрудникам банка не нужны данные вашей карты

В банковской среде не существует ситуаций, когда клиенту нужно диктовать по телефону информацию о карте, уточняет Масалович. Например, номер карты и так есть в базе данных настоящего банка – вспомните: когда вы звоните в банковскую службу сами, оператор обычно просит назвать только последние четыре цифры номера карты. Поэтому просьба назвать код из сообщения или пароль должна сразу вас насторожить.

Настоящие сотрудники банка не проводят опросы

В эпоху интернета социологические и статистические опросы можно пройти в онлайн-приложении банка. Более того, подобные опросы являются добровольными и не предполагают никаких вознаграждений, которые часто обещают мошенники.

Сотрудники банка не против, если вы хотите сами явиться в банк

Если собеседник сообщает вам о какой-либо подозрительной операции, проходящей с вашей карты, изъявите желание лично приехать в отделение банка, чтобы разобраться в ситуации. Клиент имеет на это право. Мошенник, пытающийся обманом получить доступ к вашей карточке, в ответ попытается запугать вас угрозой потери времени и снятия больших средств с карты.

Для "защиты" денег не нужен код безопасности

Все, что вам нужно сделать, если с вашей карты пытались провести подозрительную операцию, - просто заблокировать ее. Пароль от приложения, код из сообщения, код безопасности и полные данные карты для блокировки не нужны. Такую информацию пытаются выяснить только мошенники.