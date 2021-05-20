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Не ведитесь: названы способы развода пациентов на деньги в клиниках

"Не ведитесь": как в клиниках нас заставляют платить больше

photo : Pixabay / ckstockphoto
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210520/251771703/Ne-vedites-kak-v-klinikakh-nas-zastavlyayut-platit-bolshe.html

Эксперты в области медицины выявили новые схемы "развода" больных на деньги

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Частные клиники назначают пациентам анализы, которые на самом деле можно пройти бесплатно. С таким заявлением выступил АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине".

По результатам исследования организации, платные клиники назначают больным общий и биохимический анализ крови, исследования кала и мочи, гормональные анализы, а также анализы на ВИЧ, сифилис и гепатит. Однако пройти их можно бесплатно в районной поликлинике, для этого нужно обратиться к участковому терапевту с направлением на анализы из частной клиники.

"Случаи, когда частные клиники принимают только свои анализы, полностью или частично, являются незаконными, - отметили в "Центре урегулирования конфликтов в медицине". - Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре".

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