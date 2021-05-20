"Не ведитесь": как в клиниках нас заставляют платить больше

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Частные клиники назначают пациентам анализы, которые на самом деле можно пройти бесплатно. С таким заявлением выступил АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине".

По результатам исследования организации, платные клиники назначают больным общий и биохимический анализ крови, исследования кала и мочи, гормональные анализы, а также анализы на ВИЧ, сифилис и гепатит. Однако пройти их можно бесплатно в районной поликлинике, для этого нужно обратиться к участковому терапевту с направлением на анализы из частной клиники.

"Случаи, когда частные клиники принимают только свои анализы, полностью или частично, являются незаконными, - отметили в "Центре урегулирования конфликтов в медицине". - Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре".