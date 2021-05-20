Врачи объяснили, нужно ли носить маски летом

Как защитить себя от коронавируса летом – читайте в нашем материале

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В британском научном журнале "The Lancet" вышло исследование, доказывающее, что коронавирус распространяется преимущественно аэрозольным путем – при вдыхании мельчайших частиц вируса, которые могут висеть в воздухе часами. Свое мнение об этом исследовании высказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам доктора Комаровского, аэрозольный путь заражения принципиально меняет способы защиты от коронавирусной инфекции. Прежде всего нужно проветривать помещения. Открытые форточки – это лучшая профилактика от ковида. А вот контактный путь заражения через поверхности играет крайне малую роль.

"Не надо мыть и дезинфицировать все вокруг, не надо ходить в перчатках, все это полные глупости", – заявил Комаровский.

Подверг критике доктор Комаровский и ношение масок, назвав их не столь эффективными. Агентство Sputnik попросило прокомментировать это высказывание врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.

"Не нужно изобретать велосипед, нужно придерживаться правил эпидемиологии. Коронавирус – это респираторная инфекция, и существует два вида ее профилактики – специфический и неспецифический. Специфическая профилактика – это вакцинация, которая необходима. Неспецифическая включает несколько ступеней: воздействие на воздух, то есть проветривание и влажная уборка, дезинфекция антисептическими средствами, а также ношение масок. Что-то более или менее значимое здесь выделить нельзя. Однако маску на улице носить не нужно, только в общественных местах, например, в магазине или транспорте, и менять ее нужно каждые два часа", – заявил эксперт.

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