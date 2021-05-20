Эти продукты в сочетании с чаем опасны для организма, предостерег врач

Ряд продуктов нельзя запивать горячим чаем – такое сочетание вредит сердечно-сосудистой системе и печени

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Горячий чай может представлять опасность для организма. Такое заявление в интервью радио Sputnik сделала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. По ее словам, нельзя сочетать жирную пищу и чай температурой выше 37 градусов по Цельсию. Во-первых, все горячие напитки опасны для слизистой, потому что оставляют микроожоги, отмечает эксперт.

"Кроме того, если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количество жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие", - рассказала Ирина Бережная.

Также не стоит смешивать чай с алкоголем, поскольку всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, а значит ускоряется и опьянение, уточняет врач. В сочетании с чаем алкоголь оказывает дополнительную нагрузку на печень, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.

"Чай с алкоголем в принципе не сочетается, потому что в таком случае часть алкоголя может всасывать с дополнительными токсическими веществами из-за наличия в чае танинов (дубильных веществ – прим. ред.)", - заключила врач.

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