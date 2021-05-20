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Дом-музей чая

Эти продукты в сочетании с чаем опасны для организма, предостерег врач

© Sputnik / Denis Aslanov
Общество
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Ряд продуктов нельзя запивать горячим чаем – такое сочетание вредит сердечно-сосудистой системе и печени

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Горячий чай может представлять опасность для организма. Такое заявление в интервью радио Sputnik сделала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. По ее словам, нельзя сочетать жирную пищу и чай температурой выше 37 градусов по Цельсию. Во-первых, все горячие напитки опасны для слизистой, потому что оставляют микроожоги, отмечает эксперт.

Чашка зеленого чая
© CC0 / Pixabay
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"Кроме того, если жирные продукты запивать горячим чаем выше температуры тела, то потом большое количество жира, которое таким образом попадет в организм, может оказывать негативное действие", - рассказала Ирина Бережная.

Также не стоит смешивать чай с алкоголем, поскольку всасывание алкоголя в горячей среде идет гораздо быстрее, а значит ускоряется и опьянение, уточняет врач. В сочетании с чаем алкоголь оказывает дополнительную нагрузку на печень, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.

"Чай с алкоголем в принципе не сочетается, потому что в таком случае часть алкоголя может всасывать с дополнительными токсическими веществами из-за наличия в чае танинов (дубильных веществ – прим. ред.)", - заключила врач.

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