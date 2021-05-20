Мясников рассказал, что увеличивает риск смерти от ковида в десятки раз

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Кардиолог, главный врач ГКБ имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников регулярно публикует в своем Telegram-канале советы по профилактике и борьбе с коронавирусом. Специалист также уточняет, какие факторы усиливают опасность инфекции и могут сделать ее фатальной.

Одним из главных факторов риска доктор Мясников считает возраст.

"У людей старшего поколения часто наблюдается тяжелая форма с пневмонией. Большинство смертей от этого заболевания приходится на тех, кому за 70", - говорит врач.

По мнению Мясникова, именно этой категории населения в первую очередь нужно получить прививку от коронавируса. "Простая логика: в первую очередь защита нужна тем, кто в ней особенно нуждается! От ковида в 99,99% умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры? У них ставки совсем другие! Они могут следующую волну просто не пережить!" - предостерег он.

Мясников уточняет: никакая вакцина не может вызвать обострения хронических болезней. Зато может защитить от тяжелого течения болезни и осложнений, и это, по словам доктора, "лучше, чем ничего".

"Без прививки человек в возрасте может просто не пережить COVID-19", - отмечает специалист.

Также Александр Мясников говорит об опасности антибиотиков при заболевании коронавирусом. "Коронавирус относится к категории ОРЗ и при лечении требует лишь вспомогательных средств, а не применения сильнодействующих препаратов (гормональные и антибиотики). Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны", - заключил эксперт.

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