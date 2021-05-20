Удалите это немедленно: какие приложения убивают ваш смартфон?

5 приложений, которые замедляют работу системы, расходуют заряд батареи и даже крадут ваши данные

Не все приложения для смартфона бывают полезны. Существуют сервисы, которые, наоборот, только наносят вред мобильному устройству. На какие программы стоит обратить внимание, читайте в подборке Sputnik.

5. Определители номеров

С одной стороны, эти приложения помогают определить имя звонящего с неизвестного номера. С другой – используют ваши персональные данные, в частности, номер телефона, по которому потом звонят мошенники, или адрес электронной почты, на которую сыплется поток писем с навязчивой рекламой.

4. Оптимизаторы

Приложения-оптимизаторы якобы заботятся о регулярной очистке кэша и удалении ненужных программ. Однако данные сервисы сами потребляют заряд батареи, поскольку работают даже в режиме ожидания, и засоряют кэш. А реклама, которая обязательно присутствует в таких приложениях, часто замедляет работу смартфона.

3. Приложения для экономии заряда батареи

Во-первых, все современные смартфоны оснащены опцией экономного потребления энергии. А во-вторых, единственное, на что способны приложения – показывать уведомления о чрезмерном расходе заряда аккумулятора.

2. Приложения от производителя

Многие из них не несут ничего полезного – игры, устаревшие офисные инструменты, приложения для заказа еды, просмотра кино онлайн или бронирования отелей. Чаще всего пользователь не придает им значения, считая их базовым наполнением смартфона, к тому же зачастую удалить такие приложения невозможно. Однако все эти программы занимают память, поэтому лучше их деактивировать – таким образом, приложение просто не будет работать и потреблять энергию телефона.

1. Браузеры с дополнительными функциями

В качестве таких функций разработчики предлагают неограниченный просмотр видео или трансляций. Но браузеры требуют доступа ко множеству разделов в смартфоне, один из них – управление звонками. Поэтому пользоваться подобным приложением небезопасно.

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