07:50 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Удалите это немедленно: какие приложения убивают ваш смартфон?

Удалите это немедленно: какие приложения убивают ваш смартфон?

photo : Pixabay / Bru-nO
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/13/251771806.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210520/251771855/Udalite-eto-nemedlenno-kakie-prilozheniya-ubivayut-vash-smartfon.html

5 приложений, которые замедляют работу системы, расходуют заряд батареи и даже крадут ваши данные

Не все приложения для смартфона бывают полезны. Существуют сервисы, которые, наоборот, только наносят вред мобильному устройству. На какие программы стоит обратить внимание, читайте в подборке Sputnik.

5. Определители номеров

С одной стороны, эти приложения помогают определить имя звонящего с неизвестного номера. С другой – используют ваши персональные данные, в частности, номер телефона, по которому потом звонят мошенники, или адрес электронной почты, на которую сыплется поток писем с навязчивой рекламой.

4. Оптимизаторы

Приложения-оптимизаторы якобы заботятся о регулярной очистке кэша и удалении ненужных программ. Однако данные сервисы сами потребляют заряд батареи, поскольку работают даже в режиме ожидания, и засоряют кэш. А реклама, которая обязательно присутствует в таких приложениях, часто замедляет работу смартфона.

3. Приложения для экономии заряда батареи

Во-первых, все современные смартфоны оснащены опцией экономного потребления энергии. А во-вторых, единственное, на что способны приложения – показывать уведомления о чрезмерном расходе заряда аккумулятора.

2. Приложения от производителя

Многие из них не несут ничего полезного – игры, устаревшие офисные инструменты, приложения для заказа еды, просмотра кино онлайн или бронирования отелей. Чаще всего пользователь не придает им значения, считая их базовым наполнением смартфона, к тому же зачастую удалить такие приложения невозможно. Однако все эти программы занимают память, поэтому лучше их деактивировать – таким образом, приложение просто не будет работать и потреблять энергию телефона.

1. Браузеры с дополнительными функциями

В качестве таких функций разработчики предлагают неограниченный просмотр видео или трансляций. Но браузеры требуют доступа ко множеству разделов в смартфоне, один из них – управление звонками. Поэтому пользоваться подобным приложением небезопасно.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться