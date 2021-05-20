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Опасный клещ

Что делать при укусе клеща

photo : Pixabay / Catkin
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210520/251772052/Chto-delat-pri-ukuse-klescha.html

Так получается, что клещ впивается в зоны, где кожа наиболее тонкая и близко к эпидермису расположены кровеносные сосуды

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Укус клеща – один из самых неприятных инцидентов, который может с вами случиться на природе. Разбираемся, что делать, если все-таки клещ смог вас укусить. Самый простой способ – всегда иметь под рукой шприц.

Выбираясь на природу, вы, разумеется, надели правильную одежду (брюки, рубашка или кофта с длинным рукавом, сапоги или высокие ботинки). Но если клещ смог добраться до открытого участка кожи и впиться в тело, главное правило – без паники.

Опасные клещи
photo : Pixabay / Erik_Karits
Опасные клещи

Излюбленные места для укусов членистоногого:

  • паховая область;
  • подколенные ямки;
  • локтевые и подмышечные впадины;
  • заушная зона;
  • области виска и затылка;
  • в волосах на голове.

Так получается, что клещ впивается в зоны, где кожа наиболее тонкая и близко к эпидермису расположены кровеносные сосуды.

Осторожно – клещ!

Ни в коем случае не пытайтесь силой вытащить клеща. При помощи своего ротового аппарата членистоногое сильно фиксируется в коже. Его нужно извлекать полностью, дабы не оторвать "головку".

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Известный эпидемиолог рассказал, как защититься от клещей

Если "головка" останется у вас в коже – это вызовет сильную воспалительную реакцию.

Необходимо найти в подручных средствах какую-то небольшую емкость (пластиковый контейнер, стакан, крышка от напитка), зафиксировать предмет на теле так, чтобы клещ оказался под своеобразным куполом. Если есть такая возможность – немедленно отправляйтесь в клинику или в травмпункт. Врачи правильно извлекут насекомое.

Если вы не имеете возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, есть несколько способов безопасного извлечения кровососа.

Рекомендации при самостоятельном извлечение клеща:

  • не брать его голыми руками;
  • не производить резкие дергающие движения.
Опасные клещи
photo : Pixabay / Erik_Karits
Опасные клещи

В поход всегда собой лучше взять одноразовый шприц. Срезав окончание шприца в зоне где крепится игла, мы получаем импровизированный инструмент для вакуума. Желательно взять инсулиновый или двух миллилитровый инструмент. Шприц необходимо плотно прижать к месту укуса и потянуть на себя поршень. Таким образом создастся вакуум, способный вытянуть насекомое из раны. Место поражения обязательно необходимо обработать антисептиком.

По окончании процедуры не стоит пугаться, если образуется маленькая гематома. Спустя несколько дней она самостоятельно рассосется.

Куда отвезти клеща на проверку?

Если хотите перестраховаться и убедиться, что на вас напал не энцефалитный клещ, желательно кровососа отвезти на проверку в санэпидемстанцию. Там, чтобы выявить носительство инфекции, примут удаленного клеща исключительно в живом виде. Для этого придется положить извлеченного кровососа в чистую емкость с заранее помещенной смоченной тканью или кусочком бумаги.

Опасные клещи
photo : Pixabay / JerzyGorecki
Опасные клещи

Паразита надо привезти в учреждение для исследования не позднее 2 суток после его извлечения.

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