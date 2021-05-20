ВОЗ: существующие вакцины от COVID-19 эффективны против всех штаммов

В организации отметили снижение случаев заболеваний коронавирусом в Европе на фоне массовой вакцинации населения

ТБИЛИСИ, 20 мая - Sputnik. Вакцины от коронавируса эффективны против "всех его вариантов", сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по миру продолжают распространяться штаммы коронавируса. Так, "британский" штамм зафиксировали более чем в 140 странах, "южноафриканский" – почти в 100 государствах, бразильский/японский - в 58. Все эти штаммы были найдены в Индии, США, Мексике, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Турции и Израиле.

В ВОЗ отметили, что изучали все одобренные и применяемые вакцины от COVID-19 в мире. Эксперты ВОЗ пришли к выводам, что на данном этапе все препараты эффективны против разных вариантов вируса, сообщает Sputnik Беларусь.

При этом в организации призвали страны "действовать осторожно" перед лицом пандемии.

"Следует избегать международных поездок перед лицом постоянной угрозы и новой неопределенности", - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

При этом представитель ВОЗ указал на еще достаточно низкий уровень вакцинации населения в Европе.

"Только 23% жителей региона получили первую дозу вакцины, а 11% завершили серию вакцинации", - добавил Клюге.

По данным ВОЗ, еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе постепенно снижается. Показатели упали с 1,7 миллиона в середине апреля до около 685 тысяч в середине мая.

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