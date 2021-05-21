Австралиец дожил до 111 лет - стало известно, что он ел каждый день

Люди, по мнению долгожителя, едят слишком много и именно этим загоняют себя в могилу. Он посоветовал этого не делать

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Долголетие - большая загадка, над которой ученые бьются уже не первое столетие. Свою версию, объясняющую это уникальное явление на собственном опыте, представил старейший мужчина Австралии Декстер Крюгер.

Австралиец считает, что своим здоровьем он обязан куриным мозгам, которые он употребляет в пищу.

По словам долгожителя, сейчас люди едят слишком много и именно этим буквально загоняют себя в могилу. Мужчина настоятельнопосоветовал всем, кто мечтает дожить до глубокой старости, питаться исключительно "хорошей едой".

"Я всегда жил на природе и питался в основном тем, что выращивал в саду или на ферме", — рассказал он в интервью ABC.

Ежеднвено Крюгер начинает с зарядки. При этом, по его признанию, он никогда не пил и не курил.

Как рассказал сын Декстера, которому сейчас аж 74, Крюгер всю жизнь прожил за городом. В частности, он работал скотоводом и ветеринарным врачом.

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