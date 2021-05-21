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Пожилой мужчина в кафе

Австралиец дожил до 111 лет - стало известно, что он ел каждый день

© CC BY 2.0 / Philipp Ramseier / The old man
Общество
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Люди, по мнению долгожителя, едят слишком много и именно этим загоняют себя в могилу. Он посоветовал этого не делать

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Долголетие - большая загадка, над которой ученые бьются уже не первое столетие. Свою версию, объясняющую это уникальное явление на собственном опыте, представил старейший мужчина Австралии Декстер Крюгер.

Дворники на улицах столицы Грузии
© Sputnik / Sergey Sitnikov
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Австралиец считает, что своим здоровьем он обязан куриным мозгам, которые он употребляет в пищу.

По словам долгожителя, сейчас люди едят слишком много и именно этим буквально загоняют себя в могилу. Мужчина настоятельнопосоветовал всем, кто мечтает дожить до глубокой старости, питаться исключительно "хорошей едой".

"Я всегда жил на природе и питался в основном тем, что выращивал в саду или на ферме", — рассказал он в интервью ABC.

Ежеднвено Крюгер начинает с зарядки. При этом, по его признанию, он никогда не пил и не курил.

Как рассказал сын Декстера, которому сейчас аж 74, Крюгер всю жизнь прожил за городом. В частности, он работал скотоводом и ветеринарным врачом.

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Теги:
Здоровое питание, здоровье, Австралия

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