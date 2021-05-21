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Продукты с холестерином - бургеры и гамбургеры

Высокий холестерин можно вычислить по двум признакам на лице

photo : Pixabay / Chepearroyo
Общество
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Sputnik Грузия
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Холестерин обычно повышается во время избыточного употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, а также при остром недостатке физической активности, при курении и злоупотреблении алкоголем

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Определенные изменения во внешности человека могут сигнализировать о высоком уровне холестерина в его организме, пишет Express.

Таким образом на эту серьезную проблему вполне могут указывать "жировые бугорки" на лице, их называют также ксантомы. Врачи предупреждают - они находятся в районе век и растут несколько месяцев.

Прием у врача
© photo: Sputnik / Alexander Kriazhev
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Серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой, также могут быть симптомом повышенного холестерина. 

Эти характерные признаки могут также говорить о гиперхолестеринемии — наследственном факторе, когда печень плохо расщепляет избыточный холестерин.

Известны и главные факторы, которые влияют на уровень холестерина. По информации издания, он повышается во время избыточного употребления пищевых продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, а также при остром недостатке физической активности, при курении и злоупотреблении алкоголем.

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Теги:
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