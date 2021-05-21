Как распознать COVID-19 у детей

Ранее ученые заявляли, что у детей и подростков COVID-19 протекает намного легче, чем у взрослых. Теперь же выяснилось, что все иначе

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Специфические симптомы, отличные от тех, которые характерны для "взрослой" версии коронавируса, стали появляться у большинства детей. Об этом стало известно в результате проведенного в США крупномасштабного научного исследования. Результаты проекта публикует журнал Scientific Reports.

Любопытно, что ранее ученые с уверенностью заявляли, что у детей и подростков COVID-19 протекает намного легче, чем у взрослых. Теперь же выяснилось, что и симптомы коронавирусной инфекции у взрослых и детей различные.

Эксперимент проходил следующим образом: американские исследователи во главе с доктором Панкай Арора (Pankaj Arora) из Университета штата Алабамы в Бирмингеме внимательно изучили медицинские данные 12 306 педиатрических пациентов с COVID-19, зафиксированным в статистике системы здравоохранения США.

В итоге авторам исследования удалось обнаружить, что у большей части детей, включенных в исследование, не проявлялись типичные для взрослых пациентов симптомы — высокая температура, сухой кашель или одышка.

В частности, у 18,8 процента детей были зафиксированы лихорадка, недомогание, сильные боли в мышцах или суставах, а также резкие нарушения обоняния или вкуса; 16,5 процента жаловались на респираторные симптомы, кашель и одышку; 13,9 процента — желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея; 8,1 процента — кожные симптомы — сыпь и шелушение кожи; 4,8 — головные боли.

Между тем угроза госпитализации и интенсивной терапии была примерно одинаковой как для мальчиков, так и для девочек. Таким образом, это еще одно отличие от взрослых пациентов, где количество госпитализированных мужчин больше, чем женщин.

Единственное - в связи с не сильной четкостью симптомов или их отсутствием сегодня только тестирование позволяет достоверно диагностировать коронавирус у детей и подростков, которые сами часто не болеют, но переносят вирус. Ученые утверждают, что без такого тестирования вряд ли удастся быстро остановить пандемию.

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