Китайцы создали инновационную станцию для бесконтактной зарядки гаджетов

Mi Air Charge устанавливается внутри помещения и может одновременно заряжать несколько гаджетов без кабелей или специальных подставок

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Популярный китайский производитель Xiaomi представил инновационную станцию для бесконтактной зарядки гаджетов - главное и уникальное отличие Mi Air Charge от других беспроводных блоков питания в том, что оно может заряжать девайсы по воздуху на расстоянии нескольких метров.

По словам гендиректора компании Лэй Цзюнь, Mi Air Charge устанавливается внутри помещения и может одновременно заряжать несколько гаджетов без кабелей или специальных подставок.

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Интересно, чтот на эффективность работы станции не влияют даже физические препятствия в помещении. Дело в том, что внутри Mi Air Charge есть пять фазовых антенн, которые определяют местоположение совместимого устройства в комнате, а еще 144 антенны передают волны, которые впоследствии преобразуются в электричество и заряжают гаджет.

Известно, что радиус действия станции составляет 2–3 метра. Mi Air Charge может использоваться для подзарядки смартфонов, так называемых "умных часов", браслетов и других гаджетов. Мощность заряда станции составит 5 Вт для каждого устройства, уверяют в компании.

В Xiaomi утверждают, что замахнулись на беспрецедентный проект — сделать дома и квартиры "по-настоящему беспроводными". Между тем дата выхода станции на массовый рынок пока называется. Ведь, чтобы поддерживать эту технологию, смартфон или другой гаджет также должен иметь спецантенны, радиомаяк и приемный передатчик. Тем временем ныне существующие смартфоны Mi Air Charge Technology, увы, не поддерживают. Более того, представитель Xiaomi признал, что ни одно новое коммерческое устройство, выход которого запланирован на 2021 год, не будет включать в себя Mi Air Charge. А сроки выхода совместимых устройств пока не уточняются.

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