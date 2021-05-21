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Как защитить детей от педофилов в Instagram

photo : Pixabay / sasint
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210521/251783697/Kak-zaschitit-detey-ot-pedofilov-v-Instagram.html

Согласно обновленной политике популярного приложения, взрослые пользователи уже не смогут отправлять личные сообщения лицам младше 18 лет, которые на них не подписаны

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Социальная сеть Instagram заявила о новых правилах, призванных защитить детей-пользователей соцсети - согласно новшествам, взрослые пользователи больше не смогут отправлять личные сообщения несовершеннолетним лицам, которые на них не подписаны.

К примеру, если некто взрослый вдруг попытается написать пользователю младше 18 лет, который не подписан на него, отправителю обязательно придет уведомление о том, что личное сообщение не доставлено. Ожидается, что функция будет задействована на основе "прогнозирования возраста людей с помощью технологии искусственного интеллекта и машинного обучения".

На деле, чтобы официально зарегистрироваться в Instagram, пользователям должно быть более 13 лет. Однако дети обходят систему, указывая неправильную дату рождения. Чтобы обезопасить молодую аудиторию, Instagram инвестирует в инновационные технологии, которые помогут обеспечить благоприятную онлайн-среду для детей.

Кроме этого, молодежь также будет оповещать о "потенциально подозрительном поведении" взрослых. Подросткам будут показывать и другое уведомление: "Будьте осторожны, когда делитесь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми". Кроме того, Instagram намерен усложнить взрослым поиск детей в приложении. Так, контент юных пользователей не будет показываться в ленте рекомендаций у взрослых. Наконец, соцсеть сама будет предлагать несовершеннолетним сделать свои аккаунты приватными еще в момент регистрации.

Отмечается, что в некоторых странах функция станет доступна уже в марте текущего года, а после заработает и во всем мире.

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Теги:
Дети, Соцсети

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