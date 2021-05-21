Билет на полет в космос разыгрывается через онлайн аукцион - ловите шанс

Корабль New Shepard 20 июля должен полететь в космос с первой командой астронавтов. На этом рейсе есть одно вакантное место

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Онлайн-аукцион по розыгрышу лишь одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого должен состояться 20 июля 2021 года, обьявила компания Blue Origin американского предпринимателя Джеффа Безоса.

"Корабль New Shepard 20 июля полетит в космос с первой командой астронавтов. Мы предлагаем одно место на этом рейсе победителю онлайн-аукциона Blue Origin", — сказано в коммюнике.

Попытать удачи мог любой желающий, подав заявку "билет" на сайте компании.

Виртуальные торги будут состоять из трех частей. В ходе первого этапа - с 5 по 19 мая - любой желающий мог подать заявку. После желающим продолжать торги необходимо предложить цену, которая превысит максимальную заявку первой стадии. В финале судьба единственного пассажирского места решится 12 июня во время онлайн-торгов в режиме реального времени.

Blue Origin — американская частная аэрокосмическая компания. Создана в 2000 году для космического туризма основателем Amazon Джефри Безосом и находится на территории его ранчо, расположенном в 40 км к северу от города Ван-Хорн, округ Калберсон, штат Техас, США.

Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них — в середине апреля.

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