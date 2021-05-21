Кто привился, тот богат? Как поощряют к вакцинации в Мэриленде

Департамент здравоохранения штата будет присваивать каждому привитому старше 18 лет случайный номер, а затем генератор случайных чисел выберет счастливчика

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Привиться и попытать удачу – оригинальный способ поощрения вакцинации против коронавируса придумали в американском Мэриленде. Жителям штата предлагают выиграть от 40 до 400 тысяч долларов в лотерее, сообщил губернатор штата Ларри Хоган.

"Чтобы побудить жителей штата Мэриленд пройти вакцинацию от COVID-19, лотерея Мэриленда будет награждать одного вакцинированного человека в день призом в размере 40 тысяч долларов ежедневно с 25 мая по 3 июля. А 4 июля (День независимости США) состоится финальный розыгрыш, в ходе которого одному вакцинированному человеку будет передан приз в размере 400 тысяч долларов", – сказано в сообщении на сайте губернатора.

Все будет проходить так: департамент здравоохранения штата намерен присваивать каждому привитому старше 18 лет случайный номер, а затем генератор случайных чисел выберет счастливчика-победителя.

Это не первый случай подобной мотивации граждан в США. Ранее о запуске лотереи для привитых от коронавируса уже сообщали губернаторы Нью-Йорка и Огайо.

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