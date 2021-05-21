Электронный COVID-сертификат в Европе: что надо знать туристу

Коронавирусный сертификат будет введен на территории Евросоюза на строго ограниченное время – 12 месяцев

ТБИЛИСИ, 21 мая – Sputnik. В Европейском союзе с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию. Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.

Будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, об отрицательном тесте и о выздоровлении от COVID. Они будут бесплатными для всех граждан ЕС. Их можно получить на электронном носители или распечатать.

Еврокомиссия также выделит сто миллионов евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.

Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.

Страны Европейского союза будут самостоятельно принимать решение о признании или непризнании коронавирусных сертификатов, выданных в других государствах ЕС с неавторизованными европейским лекарственным регулятором вакцинами.

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